Za zimske radosti treba istresti novčanik: Koliko košta dan na ski-stazi

Međutim, uz dnevne ili poludnevne propusnice, troškovi boravka na planinama značajno rastu kada se uzmu u obzir cijene hrane i pića. Tako obična espresso kafa košta najmanje 3 KM, naprimjer na Bjelašnici i Igmanu, dok na Jahorini cijena ovog napitka ide i do 6 KM, koliko košta i čaj, dok su prirodni sokovi od 5 do 10 KM. I dok se na nekim planinama jela s mesom nude po cijeni između 15 i 20 KM, na drugima, poput Jahorine, to je skoro dvostruko skuplje. Cijene čorbe se kreću od 5 do 10 KM, a salata od 5 do 15 KM.

S ovim cijenama za dan skijanja na bh. planinama četveročlanoj porodici, uz obroke i odmor u ugostiteljskim objektima, treba između 200 i 400 KM.

86 KM cijena je dnevne karte na Jahorini.

32 KM košta dnevna ski-karta na Vlašiću.

47 KM košta dnevna karta za skijanje na Bjelašnici.