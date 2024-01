Oružane snage BiH i Olimpijski komitet potpisali sporazum o sportskoj saradnji

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Izet Rađo danas su potpisali Sporazum o sportskoj saradnji i promociji sporta unutar Oružanih snaga BiH.

Ministar Helez naglasio je da OSBiH u svojim redovima imaju više od 150 istaknutih sportista, među kojim je 51 vrhunski sportista, koji se takmiče na regionalnom i međunardnim sportskim takmičenjima.

- Saradnja će puno značiti zato što će vrhunski sportaši moći da konkurišu u OSBiH i da tamo ostvare svoju egzistenciju nakon zavšene sportske karijere. S druge strane to je najveća promocija da se mladi ljudi opredijele za rad u OSBiH jer će u njima biti vrhunski sportaši. To rade mnoge države svijeta i to je jedan međunarodni standard - kazao je Helez.

Predsjednik OKBiH Izet Rađo smatra da se radi o vrlo značajnom sporazumu, koji će bh. olimpijcijma i vrhunskim sportistima otvoriti vrata da mogu postati pripadnici Oružanih snaga BiH.

- To će biti dodatna motivacija da rade da se pripremaju ozbiljnije i da imaju kvalitetniju podršku. U tom smislu OKBiH u punom kapacitetu preuzima obaveze koje proizilaze iz našeg ugovora i biće odgovoran partner OSBiH. Našim sportistima u narednom peridu pružat ćemo ono što mnogi sportisti svijeta u svojim državama imaju. Instiitucije OSBiH i OKBiH će surađivati u korist naših vrhunskih sportista i korist države BiH - kazao je Rađo.

Višestruki državni prvak u bicikizmu u više disciplina i pripadnik OSBiH poručnik Vedad Karić, koji se ovim sportom bavi više od 20 godina, kazao je da potpisivanje ovog sporazuma vrhunskim sportistima daje dodatni motiv kako bi se što kvalitetnije pripremali za takmičenja i nastupe na domaćim i međunarodim takmičenjima.