HDZ ponudio novi prijedlog: Šta je dogovoreno u Mostaru

Svako spominjanje Izbornog zakona na sastancima predstavnika stranaka većine na državnom nivou, posebno kad se detalji kriju od javnosti, otvara prostor za špekulacije o njegovom sadržaju. O ovom zakonu bilo je riječi i na sastanku u Mostaru u utorak, a izjava predsjednika SDP-a Nermina Nikšića da je delegacija HDZ-a ponudila novi, dosta konkretan prijedlog i da on predstavlja iskorak u odnosu na ono što smo imali do sada, dodatno je rasplamsala nagađanja i probudila znatiželju.

Pet presuda

Najavu mogućih izmjena Izbornog zakona BiH, bez izmjene Ustava BiH, smatra pogrešnim putem.

- Ako se želi implementirati pet presuda Evropskog suda za ljudska prava, mora doći do ograničenih izmjena Ustava BiH. Posebno u slučaju “Zornić”, gdje joj je kao etnički neopredijeljenoj građanki onemogućeno aktivno i pasivno biračko pravo. Po mom stavu, kad su u pitanju odluke Evropskog, pa i drugih sudova, nema kompromisnih rješenja, već se mora ispuniti ono što u odlukama piše - ističe Šehić.

Javna rasprava

Izborni zakon je bitan u svakoj državi, pa bi trebao biti i u BiH, navodi Šehić.

- On bi trebao prolaziti normalnu parlamentarnu proceduru sa širokom javnom raspravom u koju će biti uključena i akademska zajednica i stručnjaci iz oblasti izbornog prava, kako bi se došlo do najoptimalnijih rješenja. Ako se to radi daleko od očiju javnosti, to je apsolutno neprihvatljivo - smatra Šehić.

Podijeljeno je mišljenje da li da idemo u izmjene Izbornog zakona koje će podrazumijevati izmjene Ustava, što bi značilo i provođenje svih odluka Ustavnog suda BiH i Suda u Strazburu, a što je nekakva naša pozicija, ali i pozicija HDZ-a ako možemo ostvariti dvotrećinsku većinu. Ili ćemo samo mijenjati Izborni zakon, kazao je Nermin Nikšić nakon sastanka.