Tanović reagovao na prijavu Dučića o navodnom nezakonitom zapošljavanju

Načelnik Općine Novo Sarajevo je putem advokata Nedžada Beće uputio reakciju na tekst o prijavi vijećnika iz te Općine Arslana Dučića o njegovoj navodnoj zloupotrebi položaja i nezakonitom zapošljavanju.

Naime, 12. januara je u novinama Dnevni avaz objavljen tekst pod naslovom "Vijećnik podnio krivičnu prijavu protiv Hasana Tanovića“, a nakon čega je uslijedila reakcija koju prenosimo u nastavku.

- U tom tekstu je navedeno da je vijećnik u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, Arslan Dučić, podnio krivičnu prijavu protiv načelnika općine Hasana Tanovića zbog navodne zloupotrebe položaja i nezakonitog zapošljavanja, te je u tekstu interpretirana objava Dučić Arslana, koji u prijavi tvrdi da je načelnik dr. Hasan Tanović "sa još jednom osobom, nezakonito zapošljavao desetine osoba u Općini Novo Sarajevo i time je, kako piše Dučić, oštetio općinski budžet za najmanje milion KM.

Taj navod iz prijave/objave općinski vijećnik Arslan Dučić obrazlaže tvrdnjom da raniji načelnik Općine Novo Sarajevo nije Općinskom vijeću Novo Sarajevo dostavio na "postupanje“, odnosno davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Općine Novo Sarajevo iz 2019. godine, kao i to da trenutni načelnik Općine to nije učinio za izmjene predmetnog pravilnika. Na osnovu tih tvrdnji općinski vijećnik Dučić Arslan dalje tvrdi da je Općina vršila nezakonito zapošljavanje odnosno premještanje službenika.

Uskladiti statute

Sa tim u vezi, a u cilju potpunog informisanja javnosti ukazujemo na to da rad općine kao jedinice lokalne samouprave, prije svega, uređuje Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim je u članu 58. stav 2. propisano sljedeće: "Federacija BiH i kantoni dužni su uskladiti svoje zakone sa ovim zakonom, te izvršiti prijenos poslova i nadležnosti, kao i odgovornosti dodijeljenih jedinicama lokalne samouprave ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu,“ odnosno da je stavom 3. tog člana propisano sljedeće: "Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje statute sa ovim zakonom u roku od 12 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.“

Naprijed navedena činjenica je bitna zbog toga što je članom 15. stav 7. i stav 8. tog Zakona propisano da "Načelnik/ca u okviru svoje nadležnosti:“ (stav 7.) "utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi jedinice lokalne samouprave,“ odnosno (stav 8.) "donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi jedinice lokalne samouprave.“

Kako se radi o potpuno jasnoj odredbi zakona (koji u pravnom smislu predstavlja lex specialis propis) smatramo da za objektivnu osobu uopće ne može postojati dilema u pogledu toga ko je nadležan za donošenja predmetnog pravilnika, odnosno da je za to nadležan isključivo načelnik općine (jedinice lokalne samouprave).

Osim toga potrebno je napomenuti da je dana 31.01.2019. godine, Općinsko Vijeće Općine Novo Sarajevo donijelo Odluku o organizaciji i djelokrugu poslova službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine Novo Sarajevo(„Službene novine“ Kantona Sarajevo broj 7/19) kojom je uredilo organizaciju i djelokrug poslova službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine Novo Sarajevo i istu uskladilo sa važećim propisima, među kojima i sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Članom 26. te Odluke Općinsko vijeće je propisalo da "Općinski načelnik u okviru svoje nadležnosti: … utvrđuje organizaciju službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine Novo Sarajevo, donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi Općine.” I ovu Odluku je nadležni organ donio prije nego što je dr. Hasan Tanović počeo obnašati funkciju načelnika.

Ovlaštenje načelnika Općine Novo Sarajevo da samostalno organizuje poslovanje Općine propisano je i članom 50. stav 1. tačka 8. i 9. Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine“ Kantona Sarajevo broj 5/20 -prečišćeni tekst i broj 20/20), kojim je propisano da "Načelnik u okviru svojih nadležnosti:“ (tačka 8.) "utvrđuje organizaciju službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine Novo Sarajevo,“odnosno (tačka 9) „donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi Općine.“ S tim u vezi ukazujemo i na činjenicu da je Statut Općine usvojen i usklađen sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako to ovaj Zakon i nalaže, a sve to i prije nego što je dr. Hasan Tanović počeo obnašati funkciju načelnika.

Načelnik samostalno donosi Pravilnik

U prilog tvrdnji da načelnik samostalno donosi predmetni Pravilnik (bez saglasnosti Općinskog vijeća) svjedoči i stav Federalnog ministarstva pravde, izražen u dopisu (Odgovor na upit) broj 06-02-556/08 od 29.07.2008. godine (više od deset godine prije nego što je dr. Hasan Tanović izabran za načelnika općine). U tom aktu Federalno ministarstvo pravde navodi da se na predmetno pitanje primjenjuje Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, što zapravo izražava volju zakonodavca da se povuče jasna granica između nadležnosti i odgovornosti općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Dakle, u predmetnom slučaju hronologija događaja je sljedeća:

dana 20.06.2005. godine je u „Službenim novinama“ Federacije Bosne i Hercegovine objavljen Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (koji je propisao da Pravilnik donosi Općinski načelnik uz saglasnost općinskog vijeća;

dana 30.08.2006. godine u „Službenim novinama“ Federacije Bosne i Hercegovine objavljen Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (kojim je propisano (1) ovlaštenje načelnika da samostalno donosi predmetni Pravilnik te obavezu (2)usklađivanja svih drugih zakona sa tim zakonom i (2) usklađivanja statuta općina sa tim Zakonom);

dana 29.07.2008. godine Federalno ministarstvo pravde Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine dostavlja dopis (Odgovor na upit) broj 06-02-566/08 u kojem na jasan i nedvosmislen način zaključuje da je za izradu predmetnog pravilnika isključivo nadležan načelnik Općine;

dana 31.01.2019. godine, Općinsko Vijeće Općine Novo Sarajevo je donijelo Odluku o organizaciji i djelokrugu poslova službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine Novo Sarajevo („Službene novine“ Kantona Sarajevo broj 7/19), kojom je u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, utvrdilo da je za izradu predmetnog pravilnika nadležan načelnik Općine;

dana 05.11.2019. godine Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo usvaja izmjene i dopune Statuta kojim je (pored ostalog) pitanje izrade Pravilnika definisano na način kako je to propisano Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine te je određeno da Općinski načelnik utvrđuje organizaciju službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine i donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi Općine;

dana 30.12.2023. godine, Općinski vijećnik Općine Novo Sarajevo podnio krivičnu prijavu načelniku Općine Novo Sarajevo, dr. Hasanu Tanoviću zbog toga što je načelnik bez saglasnosti Općinskog vijeća Općine Novo Sarajevo izmijenio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji rada;

Slijedom naprijed navedenog, evidentno je da pojedina lica, neharmonizovanost propisa (prije svega Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine) i svoju društvenu ulogu zloupotrebljavaju za podnošenje krivičnih prijava, potpuno zanemarujući činjenicu da je zakonodavac u Federaciji Bosne i Hercegovini inkriminisao i lažno prijavljivanje i to članom 347. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Naprijed navedeno navodimo zbog toga što određena lica, protiv dr. Hasana Tanovića, kao načelnika Općine Novo Sarajevo, skoro pa svakodnevno podnose krivične prijave, za koje postoji visok stepen sumnje da se radi o politički motivisanim prijavama koje nisu zasnovane na činjenicama i dokazima iz kojih proizilazi dovoljno osnova za sumnju da je prijavljeno lice počinilo krivično djelo za koje je prijavljeno, ali koje ometaju funkcionisanje i rad, kako načelnika, tako i Općine odnosno službenika.

Podržava rad nadležnih organa

Ukazujemo i na to da je dr. Hasan Tanović, dana 09.08.2023. godine, protiv općinskog vijećnika Dučić Arslana podnio tužbu Općinskom sudu u Sarajevu i to zbog povrede ugleda i časti (klevete), te da je tu tužbu i preinačio dana 01.12.2023. godine („dodajući“ kao predmet spora i u međuvremenu iznesene klevete) ali taj sud do danas nije zakazao ni pripremno ročište. Istovremeno, skoro pa sedmično nadležne policijske agencije, na osnovu naprijed spomenutih prijava, po naredbi Tužilaštva Kantona Sarajevo ili suda u Sarajevu traže dokumentaciju iz Općine i to često dokumentaciju koja je već dostavljena, što za posljedicu može imati ili ima to da službenici izbjegavaju poduzimati bilo koje ozbiljnije ili odgovornije radnje, a što je sasvim izvjesno i cilj tih prijava.

Zaključno naglašavamo da dr. Hasan Tanović podržava rad svih nadležanih organa i smatra da taj rad treba biti prije svega efikasan i zakonit, ali da isto tako nadležni organi trebaju poduzeti odgovarajuće mjere i radnje ukoliko utvrde da jedno te isto lice ili grupa lica podnosi neosnovane prijave protiv bilo kog lica a naročito ako su takve prijave politički motivisane."