Ljubuški Outdoor Festival: Od 23. do 26. maja

Poznat je termin četvrtog po redu izdanja Ljubuški Outdoor Festivala (LJOF). Već tradicionalni festival sporta zabave i rekreacije na otvorenom održat će se u periodu od 23. do 26. maja 2024. godine.

LJOF je manifestacija koja u Ljubuškom označava početak turističke sezone. Manifestacija je to koja kroz svoj vrlo raznolik program od takmičenja u trčanju, biciklizmu, paraglajdingu, kajakarenju, do raznih outdoor radionica, programa za djecu i koncertnog dijela za svakoga nudi po nešto i zamišljena je kao family friendly događaj, odnosno događaj namijenjen za sve dobne skupine od djece do onih starijih.

Festival u cjelini čini skup sportsko-rekreativnih aktivnosti kojim će se povezati i revitalizirati razasuta kulturno-povijesna i prirodna baština duž takmičarskih ruta. Paraglajding takmičenje, trkačke, biciklističke i trail staze povezuje rijeka Trebižat koja pored svog hidrološkog potencijala baštini i dva prirodna bisera: vodopade Kravicu i Koćušu. Ruta povezuje i nacionalne spomenike kulture, rimski vojni logor na Gračinama i tvrđavu Herceg Stjepana Kosače koje predstavljaju posebno bogatstvo ovog festivala.