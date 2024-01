Salkić: Prijetnja Stevandića je iskazana namjera da prema meni djeluje montiranom istragom

Poslanik u Narodnoj skupštini RS Ramiz Salkić je, reagirajući na prijetnje predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, koji je kazao da je podnošenje krivične prijave ratnohuškački način, izjavio da se ne plaši bilo kakvih prijetnji i ucjena.

Salkić je kazao da više godina zanemaruje činjenicu da određenje osobe u entitetskim organima krše Ustav Bosne i Hercegovine te da je odlučio da uime Stranke demokratske akcije prijavi te osobe Tužilaštvu BiH.

- Neki od potencijalno osumnjičenih u ovom slučaju odlučili su se ovaj moj postupak označiti kao ratnohuškački izričući, prema mom subjektivnom shvatanju, direktnu prijetnju upućenu prema meni kao podnosiocu ove prijave - istakao je Salkić u izjavi za medije.

Salkić je naglasio da je tu prijetnju shvatio kao iskazanu namjeru da se prema njemu djeluje sa montiranim istragama i eventualnim sudskim procesima zbog njegovog discipliniranja, ali i kao prijetnju sigurnosti i sigurnosti njegove porodice.

Kaže da je svoje političko djelovanje posvetio širenju istine i traženju pravde za sve one koji nisu u prilici to danas raditi, jer su protjerani i raseljeni širom svijeta, za one koji su ubijeni u logorima, u kućama i u genocidu nad Bošnjacima, ali da je potpuno svjestan da će na tom putu steći puno neprijatelja.

- Godinama ukazujem na sistemsku diskriminaciju Bošnjaka u ovom entitetu i uzurpaciju statusnih prava koje vlasti ovog entiteta koriste kao mirnodopsko sredstvo da otežaju život i opstanak Bošnjacima i da ih podstaknu da u miru napuste svoja ognjišta kako bi ostvarili neostvareni ratni cilj o etnički čistom srpskom pravoslavnom prostoru - kazao je Salkić.