Da li će doći do dogovora o Izbornom zakonu: Danas sastanak trojke, HDZ-a i SNSD-a?

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je za danas sastanak SNSD-a sa HDZ-om i trojkom na kojem bi trebalo da bude riječi o zakonu o Ustavnom sudu BiH, piše BHRT.

On je podsjetio da se u junu prošle godine krenulo sa zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom viječu, a da se u septembru trebalo razgovarati o zakonu o Ustavnom sudu BiH, ali da se došlo i do januara ove godine bez dogovora, te da to treba staviti na dnevni red današnjeg sastanka.

Zamjenske sudije

- Predložili smo da trojicu zamjenskih sudija, državljana BiH, bira Parlamentarna skupština BiH. Dvoje sudija bira RS, četvero Federacija BiH i troje Parlamentarna skupština BiH. To odražava strukturu BiH. U čemu je onda problem - upitao je Dodik.

Ponovio je da neće dobiti zakon o imovini na nivou BiH.

Na pitanje da li će danas biti riječi i o izmjenama Izbornog zakona, Dodik je rekao da se može o tome razgovarati, ali da se ne može ići samo jednim segmentom, segmentom koji odgovara FBiH.

Aparati za mjerenje

- Tehničke izmjene su urađene zato što su strani državljani zajedno sa ljudima iz Centralne izborne komisije i SDA naručili bioaparate za mjerenje. Sada to mora da se uzme u CIK-u, jer propade biznis koji vrijedi nekoliko miliona KM - pojasnio je on.

Dodik kaže da prihvata da se danas počne, na bazi njegovog prijedloga, razgovarati o zakonu o Ustavnom sudu BiH, da se može prihvatiti i zakon o Sudu BiH s tim da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Banjoj Luci, ali samo da se prihvati ono što je Vijeće ministara ranije utvrdilo, bez dopisanih nadležnosti po prijedlogu Denisa Zvizdića.

- Možemo dogovoriti "Fronteks", što srpska strana ne spori, zakon o pranju novca koji je prošao Vijeće ministara. Mi nemamo ništa protiv, ali ide u paketu ili ne ide nikako, a paket podrazumijeva zakon o Ustavnom sudu - naglasio je Dodik.