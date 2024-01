Glavni tužilac Kajganić najavio tužbu protiv Sanje Vulić

Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić najavio je da će tužiti šeficu Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Sanju Vulić, piše BN.

- S obzirom na navedene izjave, glavni tužilac Milanko Kajganić će zatražiti zaštitu od klevete i uvrede pred nadležnim osnovnim sudom u Republici Srpskoj - navedeno je iz Tužilaštva BiH za BN.

Vulić je rekla da se Kajganić "morao odreći istrage o srpskim civilnim žrtvama u Doboju, odustati od gonjenja Bošnjaka, prihvatiti nova "pravila igre", primiti fermane od glavnih sultana i begova i postati to što jeste", nazvavši ga izdajnikom svog naroda.

- I to onog za koji važi stara narodna izreka: "Ako su Turčinu ruke krvave do lakata, poturici moraju biti do ramena" - rekla je Vulić.

Vulić se okomila na Kajganića nakon što je protiv njenog šefa, Milorada Dodika, podignuta optužnica za nepoštovanje odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt), koga vlasti RS ne priznaju.