Kemal Monteno: 9. godišnjica smrti najboljeg bh. kantautora

Na današnji dan 2015. godine, u Zagrebu je preminuo Kemal Monteno, bh. kantautor, pjevač i šansonijer. Posljednjih dana života borio se s pneumonijom i sepsom koje su nastale kao komplikacije nakon transplantacije bubrega. Pokopan je sedmicu kasnije, 28. januara, na sarajevskom gradskom groblju Bare.

U karijeri dugoj 45 godina objavio je četrdesetak autorskih gramofonskih ploča i albuma.

Svevremenski hitovi

Monteno je rođen 1948. godine u Sarajevu, otac mu je bio Italijan koji je u Drugom svjetskom ratu ratovao u BiH, a majka Bošnjakinja. Nastupom na festivalu "Vaš šlager sezone" 1967. godine s autorskom pjesmom "Lidija” počeo je svoju iznimno bogatu i uspješnu karijeru. Odmah je postao miljenik festivalske publike u Sarajevu, gdje je redovno odnosio prve nagrade kao izvođač, autor muzike i teksta. Na festivalu "Šlager sezone", kojem je ostao trajno vjeran, nastale su neke od njegovih najljepših šansona, a krajem 1970-ih tu su izvedene i njegove najljepše pjesme posvećene gradu i domovini, svojevrsne himne "Zemljo moja" (1975.) i "Sarajevo, ljubavi moja" (1976.).

Napisao je i mnogo hitova najpoznatijim imenima bh. i regionalne estrade, koji su zbog nježnog, sentimentalnog Montenovog kantautorskog stila često odudarali od mainstreama svog vremena.

Rođen Kristijan Dior, slavni modni dizajner

1861. - Rođen srbijanski vajar Đorđe Jovanović, član Srpske kraljevske akademije, profesor i direktor Umjetničke škole u Beogradu. Izradio je biste i medalje mnogih državnika, vojskovođa, naučnika i umjetnika te više javnih spomenika, između ostalih, Josifu Pančiću u Beogradu i Branku Radičeviću u Sremskim Karlovcima.

1892. - Umro engleski astronom i matematičar Džon Kauč Adams (John Couch), profesor Univerziteta u Kembridžu, koji je 1845., na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana, prvi odredio putanju i približan položaj do tada nepoznate planete Neptun.

1894. - Preminuo pjesnik Vojislav Ilić, utemeljitelj realizma u srpskoj poeziji, sin također pesnika Jovana Ilića. Poezija je za njega bila utočište i izvor zaborava. U trenucima melanholije i elegičnosti bio je najjači i najprirodniji, te su i njegove najbolje pjesme iz zbirke „Elegija“.

1905. - Rođen francuski modni dizajner Kristijan Dior (Christian Dior), jedan od najvećih svjetskih "modnih diktatora" nakon Drugog svjetskog rata. Osnovao je jednu od najpoznatijih modnih kuća u svijetu, koja nosi njegovo ime „Christian Dior“.

1922. - Američki glumac i pjevač Aristotelis Teli Savalas (Telly), rođen je na današnji dan. Poznat je po svojoj ćelavoj glavi i dubokom, rezonantnom glasu. Najbolja uloga, koja je obilježila njegovu karijeru, bila je poručnika Tea Kodžaka (Theo Kojak) u kriminalističkoj dramskoj seriji „Kojak“. Proslavio se i ulogom nadzlikovca Džejmsa Bonda Ernsta Stavra Blofelda (James) u filmu „O tajnoj službi njenog veličanstva“.

Umro Lenjin, osnivač prve komunističke partije

1924. - Umro Vladimir Iljič Lenjin, sovjetski revolucionar, državnik, pravnik, filozof i publicist, predvodnik Oktobarske revolucije 1917. u Rusiji. Osnivač je prve komunističke partije i Kominterne, utemeljitelj Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike i Sovjetskog Saveza. Mjeri li se važnost historijskih osoba dosegom, opsegom i dubinom njihovog utjecaja u oblikovanju svijeta, Lenjin je, prema mišljenju gotovo svih historičara, jedna od najvažnijih ličnosti 20. vijeka.

1924. - Rođen Alfred Hotorn (Hawthorne), najpopularniji britanski komičar. Najpoznatiji je po ulozi čuvenog Benija Hila (Benny Hill). Prvi televizijski nastup Horton je imao 1949. u emisiji „Hi, there“, a nakon toga je počeo raditi na radiju. Šest godina kasnije, na BBC-u je angažiran za humorističnu emisiju „The Benny Hill Show“, u kojoj je nastupao sve do 1989. godine.

1933. - Umro engleski pisac irskog porijekla Džordž Ogastas Mor (George Moore), autor realističkih i naturalističkih romana. Djela: romani "Moderni ljubavnik", "Glumčeva žena", "Ester Voters", "Ave", "Ispovijesti mladića", "Uspomene iz mrtvog života", "Salve", "Vale".

1938. - Preminuo francuski filmski režiser Žorž Melijes (Georges Melies), koji se smatra prvim filmskim režiserom i prvim sineastom. Domišljat i tehnički obrazovan, prenio je na film pozorišnu podjelu na činove, scenografiju, kostimografiju, način glume i maskiranje. Pronašao je sistem korištenja trikova, što mu je omogućilo da u ateljeu snima filmove fantastike. Snimio je gotovo 500 filmova, uključujući "Put na Mjesec", preteču svemirskih filmskih avantura.

Rođen Plasido Domingo, jedan od najvećih svjetskih tenora

1941. - Rođen Plasido Domingo (Placido), španski operski pjevač, jedna od najvećih svjetskih tenora u drugoj polovini 20. vijeka. Njegov jedinstveni, dramatični glas je raspona više od četiri pune oktave. Domingo je pjevao u više uloga (136) nego ijedan drugi tenor u historiji. Osim toga, i dirigent i intendant je opera u Vašingtonu i Los Anđelesu. Jedan od njegovih najpoznatijih nastupa je koncert povodom otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva u Italiji, 1990. godine, koji je održao zajedno s Lučijanom Pavarotijem (Luciano Pavarotti) i Hozeom Karerasom (José Carreras).

1948. - Umro italijanski kompozitor i učitelj njemačkog porijekla Ermano Volf-Ferari (Ermanno Wolf-Ferrari), obnovitelj italijanske komične opere. Najpoznatija djela: opere "Četiri grubijana", "Radoznale žene", "Škola za očeve", "Suzanina tajna".

1950. - Preminuo engleski pisac Džordž Orvel (George Orwell), čija su antiutopijska djela vizija mogućne totalitarne budućnosti svijeta i alegorična satira moderne diktature. Najpoznatija djela: romani "1984", "Životinjska farma", eseji "U kitu", "Kritički eseji", "Lov na slona", "Engleska, vaša Engleska".

1954. - SAD su porinule prvu podmornicu na atomski pogon "Nautilus".

1957. - Umro srbijanski kompozitor, dirigent i muzički pedagog Petar Krstić, direktor muzičkih škola "Stanković" i "Mokranjac" u Beogradu, kapelnik Narodnog pozorišta, šef Muzičkog odjeljenja Radio-Beograda te urednik "Muzičkog glasnika". Djela: muzika za komade, opere "Zulumćar", "Ženidba Janković Stojana", orkestarski "Skerco d-mol".

Pjevač Halid Muslimović slavi 63. rođendan

1959. - Preminuo američki filmski režiser i producent Sesil B. de Mil (Cecil Blount DeMille), autor mnogih vesterna, melodrama, komedija i pseudohistorijskih spektakala prema nekom biblijskom motivu. Oskara je osvojio 1952. godine za film “Najveća predstava na svijetu”. Ostali filmovi: "Virdžinijanac", "Djevojka za zlatnog zapada", "Karmen", "Mala Amerikanka", "Ne mijenjaj svog muža", "Deset zapovijesti", "Trijumf", "Burlaci sa Volge", "Kralj kraljeva", "Čikago", "Božanske djevojke", "Dinamit", "U znaku krsta", "Kleopatra", "Avanture Bufalo Bila", "Pacifik ekspres", "Samson i Dalila".

1961. - Bosanskohercegovački pjevač narodne muzike Halid Muslimović slavi 63. rođendan. Krajem '80-ih i početkom '90-ih godina prošlog vijeka bio je u samom vrhu jugoslavenske estrade s brojnim hitovima poput: „Stoj jarane”, “Hej ljubavi, u dalekom gradu”, “Putuj, putuj, srećo moja”, “Znam za sve sam kriv”, “Mene je učilo vrijeme”…

2002. - U Los Anđelesu u 81. godini umrla Pegi Li (Peggy Lee), jedna od najpopularnijih pjevačica američke džez scene tokom četrdesetih, pedesetih i šezdesetih godina 20. vijeka. Pedesetih godina je osvojila top liste albumom i istoimenim hitom “Black Coffee”, melanholičnom baladom “Where Can I Go Without You”, kao i pesmama u ritam i bluz stilu “Hallelujah”, “I love Him So” i “Fever”.

2003. - Umro karikaturist Albert Hiršfeld (Hirschfeld), poznat po svojim karikaturama od braće Marks (Marx) do čuvenog TV voditelja Džeja Lenoa (Jay). Njegove karikature je sedam decenija objavljivao "The New York Times".