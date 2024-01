Kajganić pozvao sve koji nisu aktivni ili su penzionisani uposlenici OSA-e da prijave posjedovanje njene legitimacije

Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je poziv svim građanima u vezi sa službenim legitimacijama Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH.

- S obzirom na to da je Tužilaštvo BiH u svom radu došlo do dokaza koji upućuju na nezakonitosti prilikom izdavanja službenih i počasnih službenih legitimacija OSA-e BiH, pozivaju se svi građani koji nisu aktivni ili penzionisani zaposlenici ove agencije, da posjedovanje legitimacije prijave Tužilaštvu BiH, najkasnije do 5. februara 2024. godine, kako bi izbjegli eventualno krivično gonjenje - navodi se u saopćenju Tužilaštva BiH koje potpisuje Milanko Kajganić.

Kako su dodali, navedene informacije mogu se prijaviti na: službene telefone Tužilaštva BiH 033-483-751 ili 033-483-411, putem e-mail [email protected], kao i lično na adresu Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo.