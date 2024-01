Čović o optužbama za izdaju i o Vukoji

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a BiH, rekao je, komentirajući optužbe o tome da je riječ o izdaji BiH, prodaji nacionalnih interesa, a nakon posljednjeg sastanka predstavnika stranaka koje čine vlast na državnom nivou, "da smo jako blizu i da ovdje baš niko ne izdaje interese".

- Interese izdaju oni koji po svaku cijenu žele zaustaviti sve procese u BiH. I šta god da uradite onda vas optuže da ste vi baš taj, a u biti sve čine da se ništa ne desi u BiH. Ustav imamo i nama je jedini okvir za ponašanje Ustav BiH ili ustavi, od entitetskog do kantonalnog. Drugog prostora apsolutno nemamo. Za možda drugačije želje, unitarne ili separatističke u BiH ne možemo ništa uraditi u skladu sa Ustavom. To je osnova svega, tako da sam optimističan i veseli me, iako ništa nismo supotpisivali, ali smo dogovorili da će proračun biti viši za 40 miliona KM i da se ima usvojiti - kazao je Čović.

Rekao je i da ne namjeravaju odustati od imenovanja Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH.

- To je mjera koliko neko želi BiH, koliko je neko ruši. Tako da danas u Ustavnom sudu imate tri stranca, jednog predstavnika hrvatskog naroda i dva predstavnika Bošnjaka, kao mjera. Ostajemo naravno da ostajemo i nadam se da ćemo u naredna dva dana to pitanje ostaviti iza sebe - rekao je Čović.