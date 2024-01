FHMZ: Danas oblačno sa snijegom i kišom

Danas se u prvoj polovini dana očekuje oblačno vrijeme sa susnježicom ili snijegom. U nizinama će padati i kiša koja se može smrzavati na hladnom tlu. U drugoj polovini dana prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -1 stepen, na jugu do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 6 stepeni, na jugu zemlje do 11 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne je moguć slab snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -5 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 1 stepen.

Narednih dana oblačno

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama u Bosni prije podne će biti magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1 stepen, na jugu do 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9 stepeni, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne i sredinom dana u nizinama sa prolaznom slabom kišom, a u višim područjima sa snijegom. Na jugu zemlje bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2 stepena, na jugu zemlje do 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Prvi dio dana će proteći uz tmurno vrijeme, sa povremenim padavinama, što bi kod meteoropata moglo uzrokovati poteškoće u vidu lošijeg raspoloženja, glavobolje, dekoncentracije. Povoljna okolnost je da će jutarnje temperature blago porasti, pa će i osjet hladnoće biti slabije izražen. U poslijepodnevnim satima, sa razvedravanjem, opšta slika djleimično će se popraviti. Neophodno je i dalje posvetiti pažnju prikladnom odijevanju, a učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.