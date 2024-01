Uvredljivi natpisi na buregdžinici “Sarajka” u Neumu: “Gazi balije”!

Na buregdžinici “Sarajka” u Neumu i objektima pored nje, tokom noći su ispisani uvredljivi grafiti kojima se veliča ustaški pokret i takozvana Herceg-Bosna, paradržavna tvorevina čije rukovodstvo je zbog ratnih zločina osuđeno na dugogodišnje zatvorske kazne pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Jasmin Osmanović, vlasnik buregdžinice “Sarajka” u Neumu, kaže kako je ujutro 24. januara obaviješten da su na njegovom i objektima iznad ispisani uvredljivi natpisi: “Za dom spremni”, “Gazi balije”, “Herceg Bosna” i brojni drugi. Kaže kako je ovo jedan u nizu incidenata otkako je prije četiri godine otvorio radnju u jedinom bh. mjestu na Jadranu. U jednom navratu su mu, priča, razbijeni portali, što je prijavio policiji.

- Ja sam to pokušao skrivati, da ne bih huškao, ne bi li stalo. Prve godine su mi odmah razbili reklamu ‘Sarajka’. Svi znaju ko je to uradio, mala je to sredina. Ja neću da govorim o imenima. Na kući iznad je videonadzor, sve se može vidjeti. Moj otac je sve prijavio policiji jer ja nisam tu - kaže Osmanović u telefonskom razgovoru za "Detektor".