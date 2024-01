Šta donosi usvajanje budžeta za 2024. godinu: Šansa da se rastereti privreda i smanje doprinosi

- Puno je više dobrih stvari koje donosi usvajanje budžeta nego što bi se dobilo da se procedura donošenja produžila. Kad je u pitanju fiskalna reforma, plan je da se ona uradi do 30. juna. Slažem se da je to jedan od prioriteta, ali složen je to proces i treba ga završiti na najbolji mogući način - dodaje Hasičević.

- To je vrlo malo, ako uzmemo u obzir da inflacija može ići i do desetak posto. To nije zvanična recesija, ali je nešto slično. Čini mi se da je rast prihoda povećao apetite, pa se ide s velikim povećanjem, ali realno to nije kvalitetan oblik rasta jer nemamo povećanje proizvodnje - ističe Rička.

Nužno zlo

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović veoma važnim smatra usvajanje budžeta, jer je privremeno finansiranje nužno zlo.