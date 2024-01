Dobre vijesti za umirovljenike: Penzije u Federaciji bit će više za pet posto

On nije mogao govoriti o tome hoće li u slučaju primjene akontativnog modela penzije biti uvećane za šest posto, kako se to ranije iznosilo, istakavši da je za to potrebno sačekati službene podatke Federalnog zavoda za statistiku potrebne za određivanje iznosa usklađivanja.

Moguće korekcije

Iako im je ranije Federalni zavod za statistiku dostavio podatke, odnosno projekciju o tome da iznos usklađivanja za penzije iznosi šest posto ili, preciznije, između pet i sedam posto, ipak, kako saznajemo, penzije će biti uvećane za pet posto. To će biti učinjeno zbog mogućih korekcija potrebnih parametara i činjenice da je riječ o isplati unaprijed, a u slučaju da taj iznos bude veći, penzioneri će u maju dobiti razliku za prethodna tri mjeseca.

U Savezu udruženja penzionera vjeruju da će, ako se budžet usvoji, biti primijenjeno akontativno usklađivanje penzija. Iako ne mogu utjecati na postotak, odnosno iznos prema kojem se usklađuju penzije, naglasili su kako će im u ovoj situaciji svako povećanje njihovih primanja, posebno onima s najnižim penzijama, dobro doći.

Apel parlamentarcima

- Mnogo računamo na zastupnike u Federalnom parlamentu, uvažavajući činjenicu da su kasno dobili prijedlog budžeta, te ih najiskrenije molimo da u cilju pomoći, u prvom redu penzionerima kao najugroženijoj populaciji, dignu ruke za budžet kako bi se osigurale isplate naših penzija - rekao nam je Redžo Mehić, predsjednik Saveza.

U budžetu je planiran rast iznosa predviđenih za isplatu penzija od 317,17 miliona KM.