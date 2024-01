Zašto je Novalić prije hapšenja Debevca i Osmice očekivao oslobađajuću presudu

Bivši premijer Federacije BiH i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Fadil Novalić pravosnažno je osuđen na četiri godine zatvorske kazne zbog kriminalne kupovine respiratora za vrijeme pandemije koronavirusa.



Ipak, prije samo mjesec i po do dva Novalić je imao turneju po televizijama, gdje je osim poskupljenja električne energije, svaki put iskoristio priliku da prokomentariše i sudski postupak protiv njega, koji je tada još bio u toku.

Umiješanost pravosuđa

Optuživao je stranke trojke da su kreirale kompletnu aferu i onda je kroz pritisak na pravosuđe i medije plasirali u javnost.

- Procjenjujem da su motivi onih koji su to kreirali i sada su došli do toga zbog čega su to kreirali te da će bar sada u drugostepenom postupku pravosuđe po struci ocijeniti i donijeti sud i presudu.

Ovi koji su došli na vlast su strahovitim pritiskom na pravosuđe i medije to postigli i sada više nemaju motiva, nepotrebno je da troše i vrijeme i novac na to. Mislim da su moje šanse bolje, a jedini ja znam da se nije desilo ništa – rekao je Novalić u jednom televizijskom gostovanju.

Ipak, Novalićev optimizam po svemu sudeći nije bio pokriven onime što je govorio u javnosti, nego zbog direktne umiješanosti ljudi iz pravosuđa u njegov predmet.

Ilegalna prisluškivanja

Sve ove Novalićeve izjave na televizijskim gostovanjima su nastale prije nego su uhapšeni bivši šef OSA-e Osman Mehmedagić Osmica i sada već suspendirani predsjednik Suda BiH Ranko Debevec.

Kasnije će se ispostaviti da su Mehmedagić i Debevec ilegalno prisluškivali, a onda i uništavali dokaze o prisluškivanju, između ostalog, i zbog afere „Respiratori“, odnosno zbog Fadila Novalića koji je imao zaštitu istih struktura unutar SDA koje su i njih štitile. Očito je na kraju hapšenje Debevca i Osmice poremetilo planove Novalića, pa je na kraju pravosuđe bez bilo kakvog pritiska donijelo sudsku odluku.