Fikret Hodžić: "U Vojkoviće idem za 10-15 dana, osudili su me za nešto za šta nisam bio optužen"

Nakon što je Sud BiH potvrdio prvostepenu presudu u aferi "Respiratori", Fikret Hodžić je dobio pet godina zatvorske kazne.

Hodžić je gostovao na Face TV i govorio o presudi, pravdajući se da je "osuđen za nešto za šta nije bio optužen".

- Prošao sam mnogo težih trenutaka. Koliko god da je teško i ovo ćemo prebroditi. Presudu sam dobio. To je nešto što je fakt. Mogu da nad svojom sudbinom plačem. Ono što sam naučen jeste da prihvatim situaciju da ako nešto mogu da riješim, da to riješim. Ako ne mogu nisam mogao ništa ni da uradim. Postoji ta mirnoća u meni, ali i jedna vrsta revolta i ljutnje koju pokušam kanalisati da se nikad i nikome ne desi - da sam osuđen za nešto za šta nisam bio optužen - kazao je Hodžić.

"Čudan proces"

Hodžić je potvrdio da je presudu dobio na kućnu adresu.

- Cijeli proces je svakako čudan. Čudno je bilo to što je prvostepena presuda bila objavljena u medijima deset dana prije nego što ćemo je mi dobiti. Čudno je i da su drugostepenu presudu dobili mediji pa onda mi. Sigurno je da će vrijeme pokazati da je ovo proces koji će se izučavati na pravnom fakultetu. Što se tiče pravne strane, dali smo sve od sebe. Nismo se branili preko medija nego u sudnici. Ako bih mogao zbog nečeg da se kajem je što nisam odgovarao na svaku neistinu istinom. Mi smo imali jednu medijsku blokadu. Advokatica mi je rekla da nećemo raditi ništa kroz medije. Kajem se samo zato što je Sud olako dao pet godina meni zatvora za nešto za što nisam bio ni optužen - kazao je Hodžić.

Prema njegovim riječima, po optužnici je optužen za četiri krivična djela: udruživanje, davanje dara i mita, pranje para, uništavanje i falsifikovanje poslovnih knjiga.

Četiri djela

- To su četiri djela za koje sam se branio na sudu. Sud kaže da Fikret Hodžić nije kriv za ova djela. Za sva djela koja su mi stavljena na teret, za njih sam oslobođen. Osuđen sam za zloupotrebu položaja. Ovo što se desilo u presudi je nešto za što nekad neko sigurno mora odgovarati. Koji sam položaj ja mogao zloupotrijebiti u svojoj firmi da bih bio osuđen? - upitao je Hodžić, pa nastavio:

- Ja sam dobio pet godina zatvora. Idem u Vojkoviće za 10-15 dana. Meni ovaj intervju ne znači ništa. Kad se odluči nekog riješiti, to se vrlo lako može uraditi.

Naveo je da su dio priče, onih koji su, kako on kaže "montirali proces", oni koji su pisali ovu presudu. Na pitanje Senada Hadžifejzovića "da li su to Amerikanci", on Hodžić je kazao da smatra da je "Amerika najveći prijatelj BiH".

Na pitanje Hadžifejzovića kako to da su iz SDA reagovali braneći samo bivšeg premijera Fadila Novalića, a njega nisu ni spomenuli, Hodžić je kazao da je "njemu to logično jer on te ljude i ne poznaje".