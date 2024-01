Zašto lopovi lažu da su ih osudili mediji: U zatvor su ih poslali dokazi, a ne novinari

No, iako presuđeni Fikret Hodžić ljut i povrijeđen, tvrdi da nevin mora otići u zatvor i da su kupljeni uređaji ispravni, a on je trebao zaraditi ''mizernih'' 300.000 KM, te Bakir Izetbegović, šef SDA, iznosi žalopojke, a advokatski tim osuđene kriminogene grupe poziva se na famozni medija-projekt, nisu mediji ti koji su ih poslali u zatvor, kako tvrde, već dokazi.

Suština nalaza dr. Suljevića o respiratorima je da on ne preporučuje njihovo korištenje u jedinicama intenzivne njege, zatim da ne zadovoljavaju ni minimum karakteristika za liječenje srednje teških i teških pacijenata oboljelih od COVID-19, te da su primjenjivi samo u hitnim situacijama, odnosno za pomoć pacijentu pri transportu od, primjerice, operacione sale do intenzivne njege.

U komunikaciji od 28. marta 2020. u Viber grupi “Gensek” Kalajdžić se obratila Ganibegoviću rekavši “Seb zove. Loši respiratori. Užas. U ogromnom smo problemu. Ako je to tačno, a jeste garant.”

Ova poruka dokaz je uloge Sebije Izetbegović u cijeloj priči, posebno što su svjedoci potvrdili da je Seb bila Sebija Izetbegović.

No, da bi sakrili tragove, poruke, režimska medijska mašinerija, osokoljena botovima, sve one koji su to napisali, odlučili istražiti, dokumentirati, proglasila je izdajnicima i neprijateljima Bošnjaka. Sada to sve tvrde i za sudije i tužioce. Samo su Bakir i Sebija nevini, svi drugi su lopovi. Čak ni njihov najvjerniji bot Jasmin Mulahusić više ne vjeruje u tu priču. Sada je vrijeme za novu optužnicu.

Uskladišteni i neupotrebljivi

Ono što je najžalosnije u ovoj priči jeste da su ovi respiratori, kada su bili najpotrebniji, bili neupotrebljivi za pacijente. I stručnjaci su, od trenutka kada je otkrivena afera “Respiratori“, upozoravali da su neupotrebljivi u bolnicama, koje su odbile da ih preuzmu. Stotinu respiratora, koji su našim zdravstvenim ustanovama širom zemlje bili prijeko potrebni, posebno u ovom drugom valu pandemije koronavirusa, kada su gotovo u potpunosti bili popunjeni bolnički kapaciteti, i sada su u skladištima bolnica. Uskladišteni i neupotrebljivi!

Amerikanci ih uništili

Iako su brojni stručnjaci upozoravali na njihov upitan kvalitet i opasnost po pacijente, oni su poslije bili čak instalirani i u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, kojim je upravljala Sebija Izetbegović.

O kakvom se kvalitetu respiratora radilo, pokazuje činjenica da su Sjedinjene Američke Države u 2021. godini masovno uništile ovu vrstu respiratora. Razlog je taj što se nisu nalazili na američkoj listi odobrenih medicinskih aparata za COVID pacijente. Američkim novinarima rečeno je da se radi o aparatima proizvođača “Beijing Aerospace Changfeng Ltd.” iz Pekinga, koje je nabavio i Novalić, a, prema informacijama do kojih su došli, cijena jednog uređaja je iznosila 26.000 dolara (oko 42.000 KM) tokom najveće potrebe za respiratorima. Podsjetimo, Novalić je, s druge strane, plaćao više od 100.000 KM po jednom respiratoru.

„Beijing Aerospace ChangFeng Ltd“, model ACM812A, nije bio na listi 86 modela respiratora koje je FDA (Američka agencija za lijekove i hranu) odobrila za hitnu upotrebu za korona pacijente te su zbog toga morali biti uništeni.

Šta je utvrđeno presudom

“Selam, gospodine Novalić. Fikret Hodžić. Asim mi je rekao da Vam se javim u vezi respiratora pa kada budete imali minutu, javite se”, na šta je Novalić odgovorio: “Ok.”

Ovu poruku Hodžić, koji tvrdi da je nevin, poslao je premijeru FBiH, a Tužilaštvo je dokazalo da su se Hodžić i “Srebrena malina” imovinski okoristili od nabavke neupotrebljivih respiratora.

- Sud je kao osobito otežavajuću okolnost cijenio da su krivična koruptivna djela zloupotrebe optuženi umišljajno poduzeli u postupku javnih nabavki i to za vrijeme pandemije, koristeći svoj službeni položaj i ovlaštenja u svrhu izvlačenja i prisvajanja dijela novca koji je bio namijenjen za spašavanje života i zaštitu zdravlja građana - naglasio je sudija Braco Stupar prilikom izricanja presude.

Dodao je da je Sud cijenio štetu koja je kriminalnim radnjama pričinjena građanima Federacije pogrešnom nabavkom respiratora, kao i pogrešan utrošak 10,5 miliona budžetskog novca.

Kao posebno otežavajuće okolnosti kod Novalića su u obzir uzeti upornost i broj radnji te da je djela počinio u svojstvu premijera.

Sud je utvrdio da su građani, posebno teži pacijenti, pogrešnom nabavkom bili uskraćeni za adekvatne respiratore, ali vjerovatno i životno ugroženi eventualnom neodgovarajućom primjenom nabavljenih.

Novalić pokušava da izlobira protestno pismo

Kako saznaje “Avaz“, dinastija Izetbegović i Fadil Novalić su u potpunom političkom košmaru nakon pravosnažne presude kriminalnoj grupi “Novalić i ostali”. Tokom jučerašnjeg dana Novalić i njegovi stranački prijatelji napravili su tekst koji bi trebalo da potpišu svi bivši ministri Vlade FBiH, odnosno Novalićev kabinet.

U tekstu se na najbrutalniji način komentira pravosnažna presuda Apelacionog vijeća Suda BiH, a dokazani kriminal se hoće tretirati kao politički proces.

Međutim, iza ove propagandne i političke djelatnosti krije se po bivše članove Vlade FBiH opasna pravna zamka.

Svojim potpisom oni bi praktično pokazali da su sudionici kriminalnih radnji u vezi s respiratorima, što bi Novaliću trebala biti olakšavajuća okolnost u žalbama i apelacijama prema Ustavnom sudu BiH.

S druge strane, ova zamka „kolektivne odgovornosti“ svih ministara može značiti proširenje spiska optuženih u novim procesima koji će se otvoriti u vezi s kriminalnom nabavkom i pljačkom državnog novca, pa bi se potencijalno moglo dogoditi da pred tužioce idu i svi bivši članovi Vlade koji žele da podrže Novalića.

Informacije kojima “Avaz“ raspolaže govore da će ministri iz SBB-a odbiti ovu inicijativu, a gotovo je sigurno da ni ministri iz HDZ-a neće sebi komplicirati život u odbrani neodbranjivog.