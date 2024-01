Konaković nakon sastanka: Razgovor o izmjenama Ustava BiH ne isključuje fokus s tehničkih izmjena Izbornog zakona

U zgradi Parlamentarne skupštine BiH održan je sastanak parlamentarnih stranaka na državnom nivou o izmjenama Ustava BiH s ciljem implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Sastanku su prisustvovali predstavnici stranaka trojke, HDZ-a i stranaka okupljenih oko SNSD-a.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković nakon sastanka je kazao da nije bio dogovor da sastanku prisustvuju predsjednici stranaka, a on je u ime domaćina (trojke) bio tu kako bi se neko obratio javnosti.

Kredibilne delegacije

- U ovom trenutku nam ne trebaju politički lideri, trebaju nam delegacije koje o tome mogu adekvatno govoriti. Sastav delegacija je kredibilan, to su ljudi koji učestvuju u radu Parlamentarne skupštine BiH i tu nije bilo nikakvih miniranja. Bio je ovo ozbiljan sastanak, nedostajali su oni koji su trebali shvatiti važnost aktuelnog trenutka za BiH - kazao je Konaković.

Konaković smatra da razgovor o tehničkim izmjenama Izbornog zakona ne treba da isključuje fokus i na izmjene Ustava BiH.

- Shvatamo da su tehničke izmjene imperativ, znamo da bi to visoki predstavnik Šmit trebao ili mogao nametnuti u narednom periodu. Zagovaram opciju u kojoj bismo mi bez stranih intervencija, ukoliko nisu nužne, sami trebali ponuditi rješenja. Nismo skrenuli fokus s tog dijela, ali smo otvorili još neke fokuse. Zanima nas i CIK ovakav kakav jeste, koji čine savjetnici bivših i sadašnjih predsjednika stranaka koje su opozicija i koje nisu došle na današnji sastanak. Imamo još neka rješenja o kojima razgovaramo kontinuirano - rekao je Konaković.

Dodaje da tema izmjena Ustava treba biti na stolu svaki mjesec u BiH.

- Živimo u državi u kojoj je diskriminacija najveća na tlu Evrope, a možda i svijeta. Radimo i na ukidanju diskriminacije u Predsjedništvu BiH, ali i na drugim rješenjima što bi moglo značiti stabilizaciju političkih prilika i upaljeno svjetlo u Briselu 21. ili 22. marta - istakao je Konaković.

Naglasio je i da se Ambasada SAD osvrnula na sadržaj dokumenta koji se pojavio u eteru i on je bio predmet razgovora.

Otvaranje projekata

- Ono što je dogovoreno to bude potpisano, ono što potpišemo iza toga stojimo. Ovdje smo otvorili nekoliko zanimljivih tema, gdje se oko nekih stvari slažemo, oko nekih ne i to ide u fazu finalizacije. Zato smo pokušali da u miru to riješimo, da ne bi bilo različitih interpretacija. Mi želimo ispuniti uslove da nam se otvore pregovori, da nam se otvore projekti, podrška zapadnom Balkanu i da građani u džepu osjete rezultate našeg dogovora - naglasio je.

On je kazao da SDA-ov prijedlog ima manjkavosti, jer ovaj saziv CIK-a bi i dalje imao veliku moć, pogotovo jer bi birao predsjednike biračkih odbora.