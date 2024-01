Konaković o izjavama nakon presude Novaliću za "Avaz": Niko ne smije stati dok se ova afera ne ogoli do kraja

Ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik Naroda i Pravde (NiP) Elmedin Konaković osvrnuo se na optužbe pravosnažno presuđenog bivšeg premijera i zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Fadila Novalića da je NiP učestvovao u kreiranju afere "Respiratori".

Konaković je za portal "Avaza" kazao da ga nisu iznenadile izjave osoba koje su presuđene u aferi "Respiratori".

Pregledati svaki dokaz

- Njima je sigurno teško i njihove izjave, vjerovatno, imaju neku logiku. Ono što zabrinjava i plaši te obavezuje sve nas da dovedemo ovu priču do kraja jesu izjave političkih aktera i vjerskih lidera. Reakcije iz SDA, reakcija Izetbegovića, pa i Komšića, koji jučer tvrdi da je Fikret Hodžić presuđen u nekom predmetu za koji nije ni optužen. Vidio sam, ako Politički.ba ne laže, izjavu reisa Kavazovića da su presuđeni nevini ljudi, Nezim Halilović Muderris je otišao korak dalje, kao jedan prepoznatljivi vjerski službenik, te optužio mene lično da sam s onima, kako on kaže, s onima koji ubijaju djecu u Gazi montirao ovaj predmet i zato niko ne smije stati dok se ova afera ne ogoli do kraja - kazao je Konaković za portal "Avaza".

Smatra da stručna javnost i eksperti iz oblasti prava moraju pregledati svaki dokaz, ući u svaki paragraf i pregledati sve detalje s ovog suđenja te javnosti ponuditi odgovore da li Marfi i Konaković pakuju nevinim ili je problem u ovoj drugoj grupi ljudi, koji potpuno nezakonito, nemoralno i neetično brane stranačke lopove.

- Odgovor iz ove afere će odrediti dalji pravac djelovanja pravosuđa u BiH i ono se mora očistiti do kraja. Mene su personalno optuživali, optuživali su NiP i mi se nećemo smiriti dok se svaki detalj iz ove afere ne iznese na vidjelo, javnost mora znati šta se dešava. Postoji izreka da je bolje osloboditi 1.000 krivih nego osuditi jednog nevinog. Ne smiju u zatvor ići nevini ljudi, ne smije niko nikome pakovati, ali ne smiju ni visoki zvaničnici iz institucija, vjerskih zajednica stajati na stranu lopova, u nekoga se mora uperiti prstom ili u prve ili u druge - rekao je Konaković za "Avaz".

Komentarisanje presuda

Upitan kako smo došli do tog stanja da se pravosnažne presude uopće komentarišu, Konaković kaže:

- S ovakvim pravosuđem, koje stvarno jeste uništeno, u koje niko nema povjerenje, ne mogu reći da se trebaju slijepo sve presude podržavati, ima se pravo i na neke reakcije, ali nemamo pravo ostati nedorečeni. Pravosuđe koje je spremno pokušati lažirati ubistvo dječaka Dženana Memića, pa onda ta porodica sruši cijeli pravosudni sistem svojom energijom i borbom za pravdu, nije neki sistem gdje ne bi smjeli komentarisati presude. Na drugoj strani, reakcija mora biti utemeljena na argumentima, ne može biti samo političke naravi, pogotovo to ne može dolaziti od visokih političkih zvaničnika i vjerskih službenika. Zato i novinari, koji su najzaslužniji što je došlo do otkrivanja ove afere, trebate s autoritetima iz oblasti prava, bez politike i hodža dovesti do pravih odgovora, kako bi javnost znala da li je u ovom predmetu pravosuđe ispravno postupilo - zaključio je Konaković za "Avaz".