Šta piše u Zakonu: Kada će osuđeni Novalić, Solak i Hodžić biti upućeni na izdržavanje kazne u Vojkoviće!

Apelaciono vijeće Suda BiH donijelo je prije nekoliko dana drugostepenu pravosnažnu odluku u predmetu "Respiratori".

Sud je, ustvari, potvrdio prvostepenu osuđujuću presudu, čime je potvrđena kazna zatvora za Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića na ukupno 15 godina zatvora.



Ukupno 15 godina zatvora

Ovom presudom bivši federalni premijer Fadil Novalić osuđen je na četiri, Fahrudin Solak, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite na šest, te Fikret Hodžić, vlasnik privatne firme FH "Srebrena malina" na pet godina zatvora.

Jelka Miličević pravosnažno je oslobođena.

Novalić, Solak i Hodžić, osuđeni su na ukupno 15 godina zatvora za zloupotrebe prilikom nabavke kineskih respiratora, plaćenih 10,5 miliona maraka tokom pandemije koronavirusa.

No, sada se postavlja pitanje, kada bi oni mogli biti upućeni na izdržavanje kazne zatvora u državni zatvor u Vojkovićima.

Naime, u Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera jasno je navedeno, u članu 4. i 5. kada počinje izvršenje sankcije.

Isto je, uz jasnije obrazloženje, navedeno i u Pravilniku Ministarstva pravde BiH o kriterijima za upućivanje osuđenih lica na izdržavanje kazne zatvora.

U Zakonu, član 4., "početak izvršenje" jasno stoji:

- Izvršenju krivične sankcije, pritvora i drugih mjera pristupa se kad postane pravosnažna odluka kojom su one izrečene, te ako za to nema zakonskih smetnji. Sa izvršenjem krivične sankcije ili druge mjere može se početi i prije nego što je postala pravosnažna odluka kojom je sankcija ili mjera izrečena samo ako je to zakonom posebno predviđeno - istaknuto je.

U članu 5., "radnje za provođenje izvršenja", navedeno je:

- Kada su ispunjeni uslovi da se pristupi izvršenju krivične sankcije, pritvora ili druge mjere, Krivično odjeljenje Suda obavezno je da preduzme potrebne radnje da se izvršenje sankcije provede bez odgađanja u skladu s ovim zakonom.

Kada je riječ o Pravilniku Ministarstva pravde BiH o kriterijima za upućivanje osuđenih lica na izdržavanje kazne zatvora, jasan je i član 8.

- S ciljem osiguranja izvršenja kazne zatvora, predsjednik Krivičnog odjeljenja Suda BiH vrši upućivanje osuđenog lica, a ukoliko ocijeni da bi to lice, koje ima putnu ispravu, odlaskom u inostranstvo moglo osujetiti izvršenje kazne, tražit će od nadležnog organa da mu oduzme putnu ispravu do izvršenja kazne. O oduzimanju i zadržavanju putne isprave izdaje se potvrda - istaknuto je.

Pismeni otpravak presude

Inače, pismeni otpravak presude mora biti upućen Ministarstvu pravde BiH. Procedura je zatim takva da referent u ovoj ustanovi, kada dobije otpravak određuje mjesto i vrijeme kada će biti upućeni, a na osnovu slobodnih zatvorskih kapaciteta.

Ista osoba, zatim izrađuje rješenje kada treba osuđenici da se jave na izdržavanje kazne. S obzirom na to da su kapaciteti u Vojkovićima slobodni, Novalić, Solak i Hodžić mogli bi najkasnije za mjesec da se nađu iza zatvorskih zidina.