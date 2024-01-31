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MEZARJE VLAKOVO

Rijeka ljudi na dženazi ubijenom mladiću Farisu Pendeku (19)

Za njegovo ubistvo osumnjičen je 23-godišnji Adem Šuman

Klanjana dženaza - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dženaza u Sarajevu - Avaz
Dženaza u Sarajevu - Avaz
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S. S.

31.1.2024

Na gradskom mezarju Vlakovo klanjana je dženaza 19-godišnjem Farisu Pendeku, koji je ubijen u sarajevskom naselju Otoka.

Na dženazi se okupio veliki broj njegovih prijatelja, članova porodice, ali i mještana Sarajeva.

Podsjećamo, Pendek je ubijen u nedjelju oko 23:35 sati.

Za njegovo ubistvo osumnjičen je 23-godišnji Adem Šuman.

Šuman se predao policiji u prisustvu advokata nakon čega je, prema proceduri, i uhapšen. Policija je uhapsila i dvije osobe koje su Šumanu pomagale nakon počinjenog ubistva.

On se sumnjiči da je izvršio ubistvo iz automobila u pokretu, a nakon svađe u saobraćaju.

# SARAJEVO
# DŽENAZA
# FARIS PENDEK
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