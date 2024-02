Brkić: Dolazak cijelog sjedišta NATO-a u Sarajevo poruka kojoj porodici BiH pripada

Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH i predsjedavajući Komisije za saradnju s NATO savezom Josip Brkić ističe da današnji dolazak u Bosnu i Hercegovinu zamjenika generalnog sekretara i ambasadora svih članica NATO-a znači da nam de facto dolazi cijelo sjedište NATO-a i da će tokom dva dana boravka ovdje imati strukturirani dijalog s političkim predstavnicima, ali i ostalim segmentima društva te ostvariti uvid u stanje Oružanih snaga BiH.



- Znakovito je da oni u ovom trenutku posjećuju BiH, gdje se šalje jaka poruka da je BiH stabilna država. Nije sigurnosno ugrožena, ali jeste pod budnim okom Sjevernoatlantskog saveza i u tom strukturiranom partnerstvu koje BiH i NATO imaju. S druge strane, u ovom geopolitičkom prostoru i trenutku šalje se i poruka u koju grupu vrijednosti, kojoj porodici BiH pripada, a to je, prema mom dubokom uvjerenju, NATO savez - kazao je Brkić za Fenu.

Dodaje da je ovo ujedno i podrška Vijeću ministara BiH koje je za godinu uspjelo napraviti iskorak i u evropskom i euroatlantskom putu i poruka svim vanjskim i unutrašnjim oponentima ovog procesa da je on neminovan i da se ide korak po korak ka NATO-u.

- Kao predsjedavajući Komisije za saradnju s NATO-om već 10 godina svjedočio sam raznim fazama integracija BiH, saradnje s NATO-om. I uvijek je ona stabilna i u kontekstu je dobrobiti BiH. Što se tiče članstva, ne odlučuje o tome samo BiH, nego i sve zemlje članice NATO-a. Važna je poruka da i jedna i druga strana u ovom kontekstu i u ovom nivou saradnje na jedan zadovoljavajući način funkcioniraju. Kada budemo govorili o članstvu tada ćemo mi unutar BiH na neki demokratski način za koji se mi odlučimo, donijeti odluku želimo li dio svog suvereniteta prenijeti na članstvo u Sjevernoatlantskom savezu. NATO drži vrata otvoreno i to je nama jako važno. To se vidi po članstvu Finske i skorom članstvu Švedske, ali i nedavnom prijemu u članstvo zemalja iz naše regije. U principu, važno je da ta politika otvorenih vrata bude živa i da u trenutku kada mi budemo odlučivali o članstvu tako bude. BiH se posljednjih decenija pokazala kao stabilan partner NATO-a, od misije u Afganistanu do svih vojnih vježbi unutar BiH, ali i izvan zemlje. Isto tako i u političkom dijalogu, u vrijednosnom svrstavanju BiH rame uz rame s NATO-om - izjavio je za Fenu zamjenik ministra vanjskih poslova BiH i predsjedavajući Komisije za saradnju s NATO savezom Josip Brkić.

Visoka delegacija NATO-a, koju predvodi zamjenik generalnog sekretara Mirčea Džoana (Mircea Geoana), a u kojem su svi članovi Sjevernoatlantskog vijeća (NAC), trebalo bi u naredna dva dana u Sarajevu imati niz susreta s predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti te akademske zajednice i civinog sektora.