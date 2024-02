RAK presudio: Hadžifejzović nije u emisiji pitao da li Dodika treba ubiti

Nakon 15 mjeseci RAK je donio presudu prema kojoj vlasnik Face televizije Senad Hadžifejzović nije u emisiji Centralni dnevnik upitao gosta Dušana Janjića da li se predsjednik RS Milorad Dodik treba da "smijeni, smiri ili ubije".

Hadžifejzović je od početka govorio da je umjesto riječi "ubije" rekao "umiri", a objavljeno je i više usporenih tonskih zapisa koji to potvrđuju.

Hadžifejzović je sinoć u Centralnom dnevniku prokomentarisao ovu presudu, a njegovu reakciju prenosimo u nastavku:

- Gdje je ono ratno, pa i predratno esnafsko jedinstvo, solidarnost, ista uređivačka politika – brani zemlju? Odmah nakon rata, stranci i domaći izdajnici su razvalili to novinarsko bratstvo. Neke su kupili, neki su se prodali, neki odustali, mnogi otišli, najviše umrli. "Tako rat ubija one koji misle da su ga preživjeli" – citat jednog genijalca. Iako nejedinstveni, novinari su na jedinstvenoj listi – meti. Ako nisi u službi, ropstvu politike – na meti si politike. Rafalna paljba po pojedincima. I tako odstreljuju jednog po jednog novinara. Petnaest mjeseci je trajao napad politike na FACE i to preko zvanične institucije – RAK-a – Regulatorne agencije. Optužba: Rekao si nešto što nisi rekao, ali mi smo, politika, čuli da si rekao.