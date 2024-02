Safet Oručević o spornom plakatu za "Avaz": Ovo je pitanje za neuropsihijatriju

Nekadašnji gradonačelnik Mostara i direktor mostarskog Centra za mir i multietničku saradnju Safet Oručević kaže da ga je puno zbunjenih ljudi, pa i prijatelja, danas pitalo za komentar plakata Filozofskog fakulteta, na kojem su iz blizine Starog mosta uklonjeni minareti džamija.



Nikome nije jasno zašto se to radi, ne mogu razumjeti ni zašto bi umjetnička sloboda autora rezultirala takvim falsifikatom.

- To potpuno ne odgovara činjenicama, ne odgovara istoriji ni odnosu prema mostu kakav bi trebalo da dolazi iz tih krugova. Zato je ovo pitanje za neuropsihijatriju, ovo više nije pitanje za normalne ljude. Njihov odnos i pokušaj da od mosta naprave neku svoju simboliku, bez izvinjenja zbog svega što je bilo, bez jasnih, javnih činjenica o rušenju mosta, presudi u Hagu... igrati se s ovim stvarima je pitanje za neuropsihijatre. Dugo je vremena prošlo, ali bez izvinjenja za zločine, za rušenje mosta, dok istinski ne pokažu da je to naš zajednički simbol, kao što mi i želimo da to urade, do tada će ovim provokacijama samo sebi nanositi štetu - kazao nam je Oručević.