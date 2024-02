FHMZ: Danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na sjeveru zemlje do 10, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 20 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 14 stepeni.

Vrijeme narednih dana

U utorak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Poslije podne porast naoblake u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, što lokalno može usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 19 stepeni.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjime Bosne je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, u sjevernim područjima Bosne do 10, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su povoljne. Nakon svježijeg jutra, uz dodatni porast temperatura zraka i više sunca, većina ljudi bit će boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da nešto duže zadržavanje naoblake u centralnim i sjeveroistočnim područjima kod osjetljivih osoba uzrokuje manje poteškoće, pretežno u prijepodnevnim satima. Preporučuje se slojevito odijevanje, obzirom da će u drugom dijelu dana biti natprosječno toplo.