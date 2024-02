Konaković učestvovao na sastanku šefova diplomatija zapadnog Balkana i ministara grupe "Prijatelji zapadnog Balkana"

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je, na poziv ministra vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antonija Tajanija, 05. februara 2024. godine na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja zapadnog Balkana i ministara vanjskih poslova grupe “Prijatelji zapadnog Balkana” u Rimu.



Na Ministarskom sastanku se razgovaralo o predstojećim zadacima u 2024. godini koji se odnose na integraciju regiona zapadnog Balkana u EU, te jačanju koordiniranog pristupa nad prioritetnim pitanjima. Uz ministre vanjskih poslova zemalja zapadnog Balkana, sastanku je prisustvovalo i sedam zemalja članica Europske unije koje čine grupu „Prijatelji zapadnog Balkana“, a to su: Italija, Austrija, Češka, Hrvatska, Slovačka, Grčka i Slovenija.

U okviru prve sesije Ministarskog sastanka pod nazivom „Zajednički rad na ubrzanju procesa europskih integracija zemalja zapadnog Balkana“, ministar Konaković je u svom obraćanju istakao da je status kandidata koji je Bosna i Hercegovina dobila u decembru 2022. godine donio novi optimizam i pozitivnu energiju u našu zemlju. „S ponosom mogu reći da smo u Vijeću ministara, nakon više od decenije zastoja na putu EU integracija, uspjeli napraviti teške unutrašnje kompromise, od kojih mnogi nisu politički popularni“, kazao je ministar Konaković, i dodao: „U tom smislu, razumijem da proširenje nije popularno, posebno u godini europskih izbora, ali lideri EU moraju biti upravo to – lideri, gledati nekoliko koraka unaprijed, vidjeti političke posljedice i sigurnosne rizike neotvaranja pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.“ Istakavši opredijeljenost Bosne i Hercegovine da slijedi put koji će je u konačnici dovesti do punopravne članice Europske unije, izrazio je nadu da će EU donijeti ispravnu odluku na predstojećem sastanku Europskog vijeća u martu ove godine što će omogućiti otvaranje pristupnih pregovora. „Imajući u vidu s jedne strane ogroman pozitivan utjecaj koji bi to imalo na Bosnu i Hercegovinu, politički, ekonomski i na naše društvo, a s druge strane, potrebu da se održi pozitivan zamah, vjerujem da nam je zajednički interes da ubrzano integriramo Bosnu i Hercegovinu i regiju u EU“, zaključio je ministar Konaković.

Na drugoj sesiji pod nazivom "Rast i integracija: doprinos privatnog sektora", ministar Konaković je govorio o značaju dublje ekonomske integracije zapadnog Balkana i EU, čime bi se poboljšao životni standard u regionu koji je svjedok velikih migracija stanovništva u europske zemlje u potrazi za boljim prilikama. Ohrabrujućom je ocijenio najavu usvajanja novog Plana rasta za zapadni Balkan od strane Europske komisije, koji bi pomogao rast ekonomija zemalja regiona i približio ih jedinstvenom tržištu EU-a. Pritom se osvrnuo na važnost Zajedničkog regionalnog tržišta, u okviru Berlinskog procesa, kao snažnog instrumenta ne samo za bržu integraciju u jedinstveno tržište, već i za ubrzanje nacionalnog i regionalnog ekonomskog rasta. Ministar je na kraju rekao da Bosna i Hercegovina podržava ideju daljnjeg ekonomskog usklađivanja zapadnog Balkana, kroz zajedničko regionalno tržište, sa jedinstvenim tržištem EU.