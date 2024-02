Naša stranka: Na lokalne izbore trojka ide zajedno i tačka

Jučer je u Sarajevu održana sjednica Predsjedništva Naše stranke na kojoj je, između ostalog, usvojen zaključak da se na lokalnim izborima 2024. prioritetno postigne dogovor u okvirima trojke o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima i zajedničkim kandidatima za načelnike.



Zajedničko političko djelovanje

- Nakon razgovora na nivou trojke, u Našoj stranci ostajemo privrženi ideji zajedničkog političkog djelovanja sa SDP-om i NiP-om. Unatoč ideološkoj raznolikosti članica ove koalicije, uvidjeli smo viši interes koji nas uslovljava da nam te razlike ne budu prepreka, a taj interes je, prije svega, ubrzan put Bosne i Hercegovine kao Evropskoj uniji i, u konačnici, bolji život građana. Zbog toga smo opredijeljeni da prioritetno postignemo dogovor o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima i zajedničkim kandidatima za načelnike.

U Kantonu Sarajevo trojku gradimo od 2018. godine i naše političko zajedništvo dalo je vrlo opipljive rezultate kad je u pitanju poboljšanje kvalitete života građana. Vidljivo je to po mnogo čemu, od naknada porodiljama, preko kulturnih dešavanja od kojih su mnoga besplatna i dešavaju se na ulici, pa do velikih infrastrukturnih projekata kakav je potpuna rekonstrukcija gradskog saobraćaja. Na federalnom nivou smo u vlasti od prošle godine i progres je sve vidljiviji. Posebno se to vidi na ovogodišnjem budžetu koji je rekordan i iznosi 7,4 milijarde KM. Došlo je do povećanja penzija, značajno su povećana sredstva za liječenje teško oboljelih, za putnu infrastrukturu izdvojeno je 165, a za poticaje u poljoprivredi 175 miliona KM.

"Motor progresa"

Na državnom nivou trojka je također motor progresa i sve što je urađeno na ispunjavanju prioriteta za pristup EU, urađeno je zahvaljujući nama.

Duboko smo ubijeđeni da građani vide u nama istinsku alternativu dosadašnjem načinu vođenja vlasti i snagu neophodnu za promjene samo ako smo zajedno. Samo zajedno možemo svaki uspjeh koji smo postigli izvesti diljem BiH, ali i listu tih uspjeha proširiti - poručili su iz Naše stranke.