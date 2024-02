Selidba u FBiH ili zatvaranje pogona: Rast minimalne plaće izazvao haos u RS

- To sam predvidio odmah nakon donošenja odluke o povećanju minimalne plate na 900 KM, a kad na to dodate 150 KM dažbina, onda imate rast od oko 350 maraka najniže cijene rada.

Niskoprofitabilne firme nisu u mogućnosti da podnesu takav teret, tako da će se morati preseliti u FBiH, na 619 KM minimalne plate, ako je to pravno i tehnički moguće, ili će zatvoriti pogone. Prijedor je prvi to uradio, jer je neko sračunao koliko to sada košta i koliko je održivo - kaže Pavlović.

Samo pitanje

Čudi se zašto Vlada RS nije tražila analizu stručnjaka, kakve posljedice mogu nastupiti po privredu zbog odluke da minimalna plaća odjednom poraste za 200 KM, ali i koliko će i sama, kao veliki poslodavac, morati osigurati sredstava za one koji se finansiraju iz budžeta.

- Ovo je novi udar na ekonomiju koji će voditi ka destrukciji ili smanjivanju bilo kakve niskoprofitne aktivnosti. Među takvima je i pekarska industrija, pa bez obzira na to što je pojeftinila pšenica, sada dolazi do poskupljenja hljeba i peciva.

Sad je samo pitanje u kojoj mjeri je zakonski moguće u kratkom roku registrovati firmu u FBiH, pa makar mašine i ostale u RS - ističe Pavlović.