Zbog obilnih padavina i jakog vjetra upaljen narandžasti meteoalarm: Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Kiša će padati uglavnom na području Hercegovine, Krajine, centralnom i jugozapadnom dijelu Bosne. Jače padavine se očekuju tokom noći na nedjelju. Na sjeveru, sjeveroistoku i istoku Bosne lokalno može pasti malo kiše. Vjetar umjeren i jak, sa olujnim udarima, južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno može padati kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14 stepeni.

Narandžasti meteoalarm

FHMZ je upalio narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina i vjetra južnog smjera. Upozorenje je upaljeno zbog padavina za područje Hercegovine i jugozapad Bosne, dok je za vjetar južnog smjera alarm upalje širom Bosne i Hercegovine.

Alarm je za padavine na snazi od 10.2.2024. od 15:00 sati do 11.2.2024. do 21:00 sati, dok je alarm za vjetar na snazi od 10.2.2024. 00:00 sati do 11.2.2024. do 10:00 sati.



Prognozirana količina akumuliranih padavina se uglavnom kreće od 40 do 80 litara po metru kvadratnom. Lokano može pasti i više. Udari vjetra južnog smjera od 50 do 70 km/h. Na planinama i visoravnima do 90 km/h.