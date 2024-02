U FBiH za godinu usvojeno 29 djece, veliki broj njih još uvijek čeka na porodicu

Za godinu u Federaciji BiH usvojeno je 29 djece, u hraniteljskim porodicama bilo je smješteno njih 221, a u ustanovama socijalne zaštite 741, pokazuju podaci Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.



Nadležni organ

Kako su u izjavi za Fenu rekli iz tog ministarstva, riječ je o podacima iz 2022. , a trenutno spremaju izviještaj za prošlu godinu.

Kako kažu, prema nepotpunim podacima s kojima raspolažu, a dobivenim od centara za socijalni rad, kao nadležnih organa starateljstva, u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. usvojeno je 29 djece.

Djeca su najčešće bila uzrasta od 0 do 10 godina, dvoje djece od 11 do 14 godina, a jedno uzrasta od 15 do 18 godina.

Upitani je li na području FBiH u posljednjih nekoliko godina bilo usvajanja djece iz inozemstva, kažu kako nemaju saznanja o postupcima posvojenja djece stranih državljana u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Smještaj u hraniteljsku porodici

Kada je u pitanju hraniteljstvo, u 2022. zabilježeno je 316 hraniteljskih porodica, a 221 dijete bilo je smješteno u takvu porodicu.

Najviše hraniteljskih porodica bilo je u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Sarajevskom kantonu.

Na području Kantona Sarajevo trenutno je u hraniteljskim porodicama na smještaju 100 djece, registrirana je 91 hraniteljska porodica, a kako kaže direktor JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Mahir Delić taj je broj u stalnom porastu, s obzirom na porast broja zahtjeva za bavljenje hraniteljstvom i broj provedenih edukacija hraniteljskih porodica.

Djeca u domovima

U ustanovama socijalne zaštite na području FBiH, po podacima Ministarstva, smješteno je 741 dijete, i to najviše u Sarajevskom, Tuzlanskom i Kantonu Srednje Bosne.

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite mogu ostvariti djeca i odrasle osobe kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju njihovih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici ili na drugi način.