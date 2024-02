Savjet klimatologa za "Avaz": Ne ostavljajte automobile u blizini starih stabala koje vjetar može iščupati

Upaljen je narandžast meteoalarm zbog obilnih padavina i vjetra južnog smjera. Upozorenje za padavine odnosi se na područja Hercegovine i jugozapad Bosne, dok se meteoalarm za vjetar južnog smjera odnosi na cijelu zemlju.

Kako je rekao klimatolog Fedralnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) Dženan Zulum za "Avaz", nastavlja se netipično vrijeme za ovo doba godine.

Više temperature

- Temperature će i dalje biti znatno veće u odnosu na višegodišnji prosjek. Padavine se nastavljaju tokom sutrašnjeg dana. Više padavina će biti na jugu zemlje, otprilike do 50 litara po metru kvadratnom. Centralni, naročito sjeverni krajevi, imat će znatno manju količinu padavina. Vjetar će se tokom noći zadržati u našoj zemlji. U Bosni će otprilike do podne oslabiti i preći na umjerenu brzinu - istakao je Zulum.

Građanima savjetuje da svoje automobile ne ostavljaju ispod starih stabala i kako vjetar lomljenjem tih stabala ne bi oštetio automobile. Isto se odnosi na objekte koji su trošni.

- Jugo će se zadržati još koji dan, mada će od ponedjeljka temperature polako početi da padaju, ali i dalje će biti toplije u odnosu na višegodišnji prosjek. Isključena je pojava mraza. Jedino je moguće na visokim planinama u jutarnjim satima da bude nešto malo mraza, ali i dalje veći dio naredne sedmice bez mraza u jutarnjim satima - kazao je Zulum.

Preporuke Svjetska meteorološka organizacije su da građani budu spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu.

Udari vjetra

- Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode. Budite spremni na smetnje, strukturalna oštećenja i rizik za povrede od iščupanih stabala i krhotina koje nosi vjetar. Prekidi u snadbijevanju električnom energijom su mogući - navodi se.

U regiji Banje Luke očekuju se udari vjetra između 50 i 80 kilometara na sat, u Bihaću od 50 do 65 kilometara na sat, od 60 do 80 kilometara na sat za regiju Livna, za regiju Mostara između 40 i 60, lokalno do 70 kilometara na sat, Sarajevo od 45 do 65 kilometara na sat, U Tuzli između 40 do 65 kilometara na sat, a udari vjetra za regiju Trebinja ići će i do 80 kilometara na sat.