Osmanović o ranjavanju sina Nedima: Maloljetnik, za kojeg su znali da je delinkvent, dođe do oružja i počini taj zločin

Ismetu Osmanoviću, nekadašnjem poslaniku SDA u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je radnjen sin Nedim Osmanović.

Podsjetimo, u Lukavcu došlo je do pucnjave, kada je maloljetni bivši učenik upucao nastavnika.

Nevjerovatna aljkavost

No, Ismet Osmanović se oglasio povodom i posljednjeg ubistva u Tuzli.

- U kontekstu posljednjeg ubistva u Tuzli od strane policijskog inspektora i neodlaganja službenog pištolja za vrijeme godišnjeg odmora, riječ je o, naizgled, nevjerovatnoj aljkavosti u strukturama MUP-a, ali je ona konstantna i nevjerovatna. Moj sin Nedim, nastavnik koji je ustrijeljen u školi na radnom mjestu, ustrijeljen je pištoljem svoga djeda kojeg ni nakon dvije godine od smrti istog, odgovorna lica u PU Lukavac nisu izuzeli. Time su direktno doprinijeli mogućnosti da maloljetnik, za kojeg su znali da je delinkvent, dođe do oružja i počini taj zločin - naveo je Osmanović i dodao:

- Nakon, navodno, provedene provjere u policiji su objavili da nema elemenata za disciplinsku odgovornost jer je, prema Pravilniku, (sic) proteklo više od tri mjeseca od počinjenja prekršaja. To je strašno kakva neodgovornost i aljkavost. Čak i bahatost. Pravilnik je toliko stupidan da izgleda kao skrivena kamera. Napravljen je da zaštiti nesavjesne policijske službenike a ne obrnuto. Mom sinu je preostalo samo da podnese krivičnu prijavu Tužilaštvu TK po ovom nedjelu i ta krivična prijava se kiseli a slučaj jednostavan za istražiti. Osim toga, sudija u O. Sudu Lukavac, Igor Iveljić, po optužnici Tužilaštva TK, prvostepenom presudom osudio je Željka Mijatovića, oca maloljetnika, na (sic!). Osam mjeseci zatvora, i to za tri krivična djela: 1. Zapuštanje djeteta sa posljedicama -delikvencija, čl. 219. KZ FBiH (3). (Zaprijećena kazna do pet godina). 2. Neovlašteno posjedovanje oružja. 3. Izazivanje opšte opasnosti i pokušaj ubistva od strane njegovog djeteta… Za sudiju Igora sve to vrijedi svega osam mjeseci.

Nije saslušan

Osmanović je na kraju saopštenja naveo kako čak ni njegov sin nije saslušan.

- Suđenje je završio za dva dana. Prvi dan je zatvorio suđenje za javnost, optuženi je isti dan priznao krivicu, a sutradan je donio ovu sramnu presudu. Dakle, dva dana. Čak ni oštećeni, moj sin, nije saslušan. Toliko o odgovornosti, pravdi i bahatom i nakaradnom sistemu. Mislim da nismo ni svjesni stanja u kojem jesmo - kazao je Osmanović.