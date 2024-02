U BiH izdato narandžasto upozorenje na obilne padavine i vjetar južnog smjera

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje na obilne padavine i vjetar južnog smjera, javlja Anadolu.

Upozorenje je izdato za područje područje Hercegovine i jugozapada Bosne. Očekuje se vjetar južnog smjera širom Bosne i Hercegovine. Upozorenje na padavine izdato je za period od subote do večeras do 21 sat.

- Prognozirana količina akumuliranih padavina se uglavnom kreće od 40 do 80 litara po metru kvadratnom. Lokano može pasti i više. Udari vjetra južnog smjera od 50 do 70 kilometara na sat. Na planinama i visoravnima do 90 kilometara na sat - saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

Fotoreporter Anadolije zabilježio je blagi porast vodostaja Miljacke u Sarajevu.

Svjetska meteorološka organizacija objavila je preporuke i mjere građanima.

- Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode. Budite spremni na smetnje, strukturalna oštećenja i rizik za povrede od iščupanih stabala i krhotina koje nosi vjetar. Prekidi u snadbijevanju električnom energijom su mogući - dodali su.