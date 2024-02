Rješava se pitanje imovinskopravnih odnosa: Vraćaju li se bageri na Prvu transverzalu

Kada je u pitanju rješavanje imovinskopravnih odnosa, ističu da rade na tome.

- Na prijedlog Zavoda za izgradnju KS, Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Centar provodi postupke rješavanja imovinskopravnih odnosa putem eksproprijacije nekretnina, u slučajevima kada ZIK u svojstvu korisnika eksproprijacije ne postigne sporazum o naknadi za eksproprirane nekretnine - odgovorili su iz Općine Centar.

Naknada vlasnicima

Kako smo već pisali, kuća i šupa koje su bile sporne na dionici od raskrsnice ulica Tešanjska i Halida Kajtaza napuštene su od vlasnika. Uskoro se očekuju mašine koje će je potpuno ukloniti.

- Za objekt u ulici Tešanjska broj 15 je završen postupak eksproprijacije, naknada vlasnicima nekretnine je određena u sudskom postupku - istakli su iz Općine Centar.

Na naša ostala pitanja nisu bili u mogućnosti odgovoriti s obzirom na to da nisu u nadležnosti Općine Centar te su nas uputili ka Zavodu za izgradnju KS i Direkciji za puteve KS koji već danima ignoriraju naše pozive i odgovor na upit, pa tako ni do zaključivanja ovog izdanja nismo dobili odgovore.

Dugoročna korist

Prva transverzala bi trebala biti duga 12 kilometara, a prostirala bi se od Marindvora do Jošaničke petlje u Vogošći. No, od Željezničke stanice do „Bosnalijeka“ radovi još stoje. Tek je od naselja Šip izgrađen dio ceste koji vodi do tunela Kobilja glava prema Vogošći. Od izgradnje Prve transverzale građani bi imali dugoročnu korist. U velikoj mjeri bi se rasteretile gužve u saobraćaju, ne samo u centru grada nego bi se to reflektiralo i van KS zbog velikog broja posjetilaca.