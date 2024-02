Uklanja se sporna kuća u Tešanjskoj ulici: Je li odblokirana izgradnja Prve transverzale

Ključni problem izgradnje predstavljali su neriješeni imovinskopravni odnosi. Međutim, u Tešanjskoj ulici i taj problem je riješen. Ostaje da se vidi hoće li konačno mašine doći na gradilište i nastaviti s radovima.

Bez odgovora

Na naše brojne upite i pozive da li se, nakon što je pitanje sporne kuće u Tešanjskoj ulici riješeno, planira skori nastavak radova, Selmir Kovač, direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, nikada nije odgovorio.

Prva transverzala bi trebala biti duga 12 kilometara, a prostirala bi se od Marindvora do Jošaničke petlje u Vogošći. No, od Željezničke stanice do „Bosnalijeka“ radovi još stoje. Tek je od naselja Šip izgrađen dio ceste koji vodi do tunela Kobilja glava prema Vogošći.

Velika korist za građane

Od izgradnje Prve transverzale građani bi imali dugoročnu korist. U velikoj mjeri bi se rasteretile gužve u saobraćaju, ne samo u centru grada nego bi se to reflektiralo i van KS zbog velikog broja posjetilaca.

Kada Prva transverzala bude završena, građani će se iz centra Sarajeva moći voziti direktno u Vogošću te će se moći direktno uključiti na autoput A1.