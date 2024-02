Čović: Simboličnu izmjenu u jednom članku neki odmah zovu trećim entitetom

Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović rekao je u ponedjeljak u Ljubuškom da su politički predstavnici i danas u Sarajevu gdje vode razgovore o Izbornom zakonu, Zakonu o sudovima i sukobu interesa, a najavio je i moguću hitnu sjednicu Doma naroda PSBiH do petka, kako bi se izglasao Zakon o sprečavanju pranja novca koji je u završnoj fazi.



Potrebna snaga

Dodaje da je moguće da će tu sjednicu iskoristiti i za neke druge stvari, ako se do tada postigne dogovor.

- Ne bih volio razmišljati što bi se moglo dogoditi ako ne završimo ovaj posao koji smo obećali, jer ako to ne uradimo može nastati puno problema krajem marta s funkcioniranjem vlasti u BiH.

Moj optimizam stoji i dalje jer toliko malo treba uraditi oko Izbornog zakona, bez nadmudrivanja što neko želi da zašutimo oko stavke Predsjedništva BiH pa to zove političkim izmjenama. Ista je stvar oko sukoba interesa, a slična je stvar i oko sjedišta Apelacijskog vijeća kada je u pitanju Zakon o sudu BiH – pojasnio je Čović.

Kaže kako je potrebno imati snagu i donijeti odluku jer postoji dovoljna većina u oba doma Parlamenta da se to završi, ako ne krajem ove, onda krajem iduće sedmice. Čović smatra da predstavnici hrvatskog naroda jedini iskreno predvode evropske procese, kazavši da to ne bi funkcioniralo da nema predstavnika Hrvata u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na entitetskoj i državnoj razini.

- U ovoj našoj domovini moramo graditi elemente koji je dugoročno mogu čuvati. Svi izravno kažu da nema smisla da se Hrvatima biraju predstavnici u Predsjedništvu BiH i u domovima naroda. Ipak, postoji problem kad kažemo da ćemo napisati jedan djelić ili odvraćanje.

Ništa ne mijenjamo u Izbornom zakonu, samo u jednom konceptu naglašavamo, ako bi neko drugi opet požurio Hrvatima izabrati predstavnike, da to ne radi. To je to odvraćanje. Pa pogledajte reakcije, kao da radimo nešto veliko. To je simbolična izmjena u jednom članku, a neki to odmah zovu trećim entitetom – istaknuo je Čović.

Vodimo proces

Nezamislivo je, dodaje, da BiH može dugoročno funkcionirati na način da neko nekom bira predstavnika ili da se biraju ''dva bošnjačka člana Predsjedništva''.

- Ne otežavamo, nego vodimo ovaj proces. Ne bismo mi danas ni došli dovde da nije hrvatske politike u BiH. Četrnaest uvjeta sveli smo na tri zakonska rješenja, ako to nismo u stanju uraditi, onda ne znam što bih rekao – zaključio je predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović.