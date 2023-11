Čović optimistično: U narednim danima ćemo intenzivirati razgovore oko izmjena Izbornog zakona

U Mostaru je danas održana sjednica Predsjedništva HNS-a BiH, na kojoj su, između ostalog, razmatrane informacije o aktivnostima vezanim uz izmjene Izbornog zakona BiH i o zakonodavnim aktivnostima vezanim za reformu pravosuđa.

Vremenska dinamika

Na sjednici je kako je to novinarima kazao predsjednik HNS-a BiH i lider HDZ-a BiH, Dragan Čović dogovorena vremenska dinamika razgovora u vezi izmjena Izbornog zakona BiH.

- Iduće sedmice počinjeno intenzivne razgovore na najvišim političkim razinama naših stranaka prvo kroz Federaciju BiH, a potom s partnerima iz Republike Srpske a onda ćemo pokušati zajedno usaglasiti stavove koji su nam interesantni. A, s obzirom da je to jedan od 14 uvjeta za naše uključenje pregovora, uvjeren sam da ćemo to dinamizirati u narednih 15 dana do kraja. Ima više pravaca u kojima možemo djelovati, ali procijenili smo da Ustav ne možemo dirati, ali da i Predsjedništvo i domove naroda i sve druge teme možemo staviti sklopu sadašnjeg ustavnog okvira - rekao je Čović.

Izmjene Izbornog zakona

U odgovoru na novinarsko pitanje potvrdio je da postoji prijedlog izmjena Izbornog zakona te podsjetio da je jedan prijedlog usvojen prošle godine u Domu naroda, ali da nije prošao u Zastupničkom domu te će biti korigiran.

- Jedan dio koji smo predlagali je napravio visoki predstavnik u BiH na neki način na sami dan izbora kad je mijenjao zakon, a taj element ne možemo dirati dok ne usvojimo u istom tekstu kako je ponudio visoki predstavnik tako da ćemo se držati legitimnog predstavljanja. To je za mene osnova izmjena Izbornog zakona i osnova na kojoj može počivati čitav izborni proces u BiH da bi ga smatrali i legitimnim, a da bi zaštitili integritet izbornog procesa. Često možemo čuti da je neko zloupotrijebio nečiji glas. Ako je išta zloupotrebljeno, onda je to hrvatski član Predsjedništva kada se bira bošnjačkim glasovima - naglasio je Čović.

Pismo parlamentaraca iz RS

Na pitanje da prokomentariše pismo parlamentaraca iz RS-a koji su američkim kongresmenima i senatorima, kao i zastupnicima Evropskog parlamenta poslali pismo upozoravajući na “terorističke ćelije ISIS-a u BiH”, Čović je rekao da je to unutrašnje pitanje države.

- To neću ovako komentirati. To je unutrašnje pitanje sigurnosti BiH. To ćemo pitanje pokrenuti na sjednicama Parlamenta - rekao je Čović.