Visok intenzitet slučajeva ILI i ARI: Koje respiratorne bolesti haraju u BiH

U brojnim evropskim zemljama je zabilježen nagli porast broja slučajeva gripe i visok intenzitet aktivnosti tog oboljenja. Tako su neke zemlje, poput Belgije, izdale narandžasto upozorenje, odnosno strogo su preporučile nošenje maski starijim i imunokompromitiranim osobama.

Gripa je praktično na svom vrhuncu, a, prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, na području ovog entiteta, gdje su još sredinom decembra prošle godine potvrđeni prvi slučajevi, od 382 uzorka testirana na virus gripe, od početka nadzora nad tom bolešću, 23 su bila pozitivna. Od toga su 22 uzorka bila pozitivna na virus gripe A, jedan na B.

Oboljela djeca

Međutim, s druge strane, u FBiH haraju bolesti slične gripi (ILI), koje je Zavodu prijavilo devet kantona. Od početka godine prijavljena su 5.454 slučaja, a od početka nadzora 16.605 slučajeva tih bolesti. Također, zabilježen je veliki broj akutnih respiratornih infekcija (ARI), čak 29.180 slučajeva.

No, činjenica je da je u posljednjoj sedmici januara zabilježen pad broja slučajeva ILI i ARI.

Kada je riječ o pertusisu, odnosno velikom kašlju, od početka godine do sada je zabilježeno 117 slučajeva, a najviše (55) ih je bilo u Kantonu Sarajevo, zatim 31 u Zeničko-dobojskom, 14 u Tuzlanskom, 12 u Srednjobosanskom, a među oboljelima su prednjačila djeca uzrasta od jedne do četiri godine.

Epidemiolog Nermin Avdić podvlači da je februar praktično mjesec u kojem je „pik“ za sve respiratorne bolesti. Ne iznenađuje, kaže, toliki broj slučajeva ILI i ARI.

Očekuje pad

- To je u ovom periodu, jednostavno, bilo očekivano. Ljudi uglavnom borave u zatvorenim prostorima, koji se ne zrače i u kojima cirkulira veći broj njih i, jasno, virusi se šire. Za sada gripa nije uzela neki veći zamah, nadamo se da će tako i ostati, jer već bi trebao krajem mjeseca i početkom marta uslijediti pad, generalno, za sve respiratorne bolesti. Također, prisutan je i COVID, međutim, ono što primjećujemo jeste to da nema težih slučajeva. Uglavnom su to blagi slučajevi, nešto između gripe i teže prehlade - kaže nam dr. Avdić.

Epidemija morbila

Na području Kantona Sarajevo proglašena je epidemija zarazne bolesti morbila. Među mjere spadaju predstavljanje i zdravstveni odgoj o prevenciji zaraznih bolesti, rano otkrivanje izvora zaraze i puteva prenošenja zaraze, prijavljivanje, prijevoz i izolacija, hospitalizacija i liječenje oboljelih osoba, pojačana imunizacija djece, kao i provođenje i drugih mjera koje naredi ministar zdravstva KS.

Ranije je epidemija proglašena i u Tuzli te Živinicama.

Posljedice zaraze, u slučaju komplikacija, mogu biti teške, od upala respiratornog trakta do mnogo težih upalnih procesa.