Haotično stanje širom zemlje: BiH prijeti opasna epidemija velikog kašlja

Prema zvaničnim podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, do sada su u ovom entitetu zabilježena 152 slučaja pertusisa, veoma zarazne bolesti, poznatije kao veliki kašalj. Radi se o nepotpunim podacima jer iz Tuzlanskog kantona za posljednju sedmicu nadzora, od 5. do 11. februara, nisu dostavljeni svi podaci.



Gubitak daha

Najveći broj oboljelih zabilježen je u Kantonu Sarajevo (71), potom u Zeničko-dobojskom kantonu (39), SBK (17), Tuzlanskom (16), u Zapadnohercegovačkom kantonu je šestero inficiranih, HNK dvoje, USK jedno, dok su Posavski, BPK i Livanjski kanton bez oboljelih.

Predsjednik Upravnog odbora Doma zdravlja KS Ademir Spahić kaže da je veliki kašalj bolest koju uzrokuje bakterija Bordetella pertussis te da su djeca uzrasta jedne do pet godina posebno osjetljiv dio populacije.

- Inkubacija velikog kašlja traje 9-10 dana, ali kreće se u okvirima od 6 do 20 dana. Bolest ima nekoliko stadija. Prvi je kataralni, koji traje do dvije sedmice. Simptomi su slični gripi ili prehladi. Nakon toga nastupa stadij s napadima kašlja, koji su učestaliji noću i predstavljaju veliki napor za organizam. Kod djece može dolaziti do apneja ili gubitka daha, prestanka disanja. Jedna od najčešćih komplikacija je upala pluća - pojašnjava Spahić.

Najbolji način prevencije je vakcinacija s nekoliko doza kombinirane DiTePer vakcine protiv difterije, tetanusa i pertusisa.