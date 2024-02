Mašić: Od novog plinskog preduzeća, kao i odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda nema ništa

Suština izmjena zakona koje sam najavio jeste da se onemoguće blaže kaznene sankcije, odnosno kazne zatvora da budem precizan, za počinioce težih krivičnih djela, kao i da se uvede jedna novina da se za nelegalno posjedovanje vatrenog oružja automatski dobija zatvorska kazna, i to od dvije godine - izjavio je predsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Parlamentu FBiH Damir Mašić.



Mašić je ove srijede u političkim minutama Jutarnjeg programa FTV-a dodao da nam je svima preko glave da slušamo medijske napise i vijesti ''lica od ranije poznata policiji'' ili ''lica koja su više puta uhvaćena u nelegalnom posjedovanju vatrenog oružja'' zato što zakon nije jasno propisao da, ako nelegalno posjedujete oružje, trebate ići u zatvor.

- Nemogućnost uvjetne osude ili bilo koje blaže sankcije pa svi oni koji žele da posjeduju nelegalno oružje moraju biti svjesni činjenice da će odmah ići u zatvor. Po našem važećem zakonu, kojeg ćemo sada izmijeniti nadam se, osoba koja je na brutalan način oduzela nekome život u našem zakonu može dobiti kaznu zatvora od 10 godina pa više. Izmjenama zakona bi se izbacila ta mogućnost od 10 godina te bi takvim osobama bila kazna dugotrajnog zatvora što je od 21 do 45 godina – dodao je Mašić.

Policija, kako je rekao, u 99 posto slučajeva dobro uradi posao, čak i tužilaštva urade svoj posao, ali zakazujemo na sudovima i u sankcijama. Zato, naglasio je Mašić, treba onemogućiti sutra sudijama da mogu propisivati blaže kaznene sankcije.

-Nisu ni Nijemci ni Šveđani genetski disciplinovani narodi, nego postoji vrlo jasan sistem. Svjesni su krivičnih sankcija i odgovornosti. Mi, očigledno, nismo položili ispit kada je u pitanju važeće domaće zakonodavstvo - kazao je.

Politički razlozi

Govoreći o reformskim zakonima, u prvom redu o fiskalnim i poreskim zakonima, Mašić je naveo da se tu se ne radi o političkim razlozima, nego da se radi o tome da se to nije moglo stići u protekloj godini jer je sama priprema između šest mjeseci do godinu potrebna Poreznoj upravi za fiskalizaciju koja mora pratiti sve ovo zajedno.

-Online fiskalizacija treba da uvede dosta reda, svi će podaci biti u stvarnom vremenu. Zbog toga smo ušli u ovu bez toga, najavljeno je sredinom godine da bi se trebali tretirati. Imamo mi izmjene zakona koje ćemo predložiti. Mi smo imali 17 ili 18 sjednica i usvojili smo nekih 26 ili 27 zakona. To nije dovoljno i može više i mora. Nadam se da će se taj rad ustabiliti i da ćemo ući u radnu kolotečinu, da tako kažem – rekao je Mašić.

U vezi pitanja južne plinske interkonekcije Mašić je rekao da je to jedan od klasičnih primjera gdje svi zajedno gubimo vrijeme, a ispaštaju građani Federacije BiH, a pogotovo „oni u južnom dijelu u koji se neki zaklinju i navodno brane njihove interese“.

-Zašto ovo kažem? Zato što je od samog početka jasno da od novog preduzeća nema ništa. Ja, zaista, više politički ne mogu da shvatim potrebu iscrpljivanja na nečemu od čega nema ništa. S druge strane isto imamo, ponovo ću se vratiti na to, neće sudije Ustavnog suda otići zato što to traži Milorad Dodik. On je najveći razlog postojanja i potrebe prisustva stranih sudija, on zapravo ovim svojim ponašanjem brani njihov ostanak. Oni će ostati tu sve dok mi ne postanemo punopravna članica Evropske unije – rekao je Mašić.

Interes za cijelu BiH

Kad je riječ o južnoj interkonekciji, kako je dodao, to je projekt, ne od interesa za ovaj ili onaj konstitutivni narod, ovaj ili onaj kanton, nego za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu.

- Od novog preduzeća nema ništa, novo preduzeće se neće formirati, niti jedna politička partija neće gospodariti niti jednim javnim preduzećem, pogotovo ne novoosnovanim u tu svrhu. Ja, zaista, ne vidim zbog čega se to radi. Ponavaljam, od te priče od početka nema ništa - zaključio je Mašić, navodi federalna.ba.