Mašić: Nastojimo deblokirati rad Parlamenta FBiH, Žuljević i ja smo za kompletnu listu za Ustavni sud BiH

Zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Damir Mašić bio je gost na BHRT-u, gdje je govorio o blokadama s kojima se susreće u radu.

On je kazao da su zakazane dvije sjednice ovog zakonodavnog tijela, gdje bi se prva trebala održati 22. januara, a druga dva dana kasnije.

- Na prvoj bi trebali nakon sveobuhvatne rasprave koja će uslijediti o praktično blokadi određenih radnih tijela. Prije svega, mislim za Komisiju za imenovanja i Zakonodavno-pravnu komisiju. Postoji nekoliko varijanti izlaska i rješenja cjelokupne situacije - istakao je Mašić.

Privremeno finansiranje

Naglasio je i da će se na toj sjednici raspravljati o privremenom finansiranju u FBiH za prvi kvartal ove godine.

- Nećemo dozvoliti da to bude dovedeno u pitanje, i politički i ekonomski dio kada su u pitanju dvije naredne sjednice - rekao je Mašić.

Osvrnuo se i na rad opozicionih zastupnika za koje je kazao da se ponašaju kao da su u vrtiću.

- Govore „ako stavite to i to na dnevni red, mi ćemo doći“ ili „ako skinete to s dnevnog reda“ – pojašnjava on.

Kad je riječ o izboru sudije Ustavnog suda BiH, on je kazao da on nije izabran jer Aner Žuljević (SDP) i oni nisu htjeli glasati na listu na kojoj je samo jedan kandidat, a ne zato što je opozicija „galamila“.

- Mi insistiramo da se uputi kompletna lista uspješnih kandidata. Ja sam sjedio posljednji put u parlamentu kada se vršio izbor sudije u Ustavni sud i tako je išla lista od pet kandidata. Onda je Predstavnički dom odlučio u drugom krugu glasanja - podsjeća Mašić.

Naglasio je da, kada se popuni Komisija za izbor i imenovanja, ponovo neće biti onih koji će glasati da u proceduru ide samo jedan kandidat.

Na pitanje da li će glasati za Marina Vukoju da se imenuje u Ustavni sud BiH kazao je da ne odgovara na hipotetička pitanja.

Hipotetičko pitanje

- To pitanje kada bude na dnevnom redu, kako da vam kažem, ne mogu odgovarati na hipotetička pitanja. Mi insistiramo da dođe cjelokupna lista, kada dođe, Klub SDP-a će zauzeti svoj stav - kazao je Mašić.

Naglasio je da većina u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH izmjenama Poslovnika nastoji deblokirati rad ovog zakonodavnog tijela.

- Izmjene Poslovnika predviđaju, što sadašnji Poslovnik ne predviđa, da ukoliko dođe do ovih situacija da mogu da se popune radna tijela. Gotovo deset posto poslanika apsolutno nisu članovi nijednog radnog tijela, jer opozicija blokira. Potrebno nam je da popunimo radna tijela. Bez mišljenja Zakonodavno-pravne komisije ne može se usvojiti budžet a nijedan zakon - zaključio je Mašić.