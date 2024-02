Dodik: Pojedinci koje plaćaju stranci dolaze iz Beograda i nameću atmosferu, rovarili su po Srbiji, a sada hoće po RS

- Pitanje je da je to u nadležnosti Marfija da li bi se održao sastanak. Mislim da ne bi. Mislim da su u funkciji takvih koji hoće da spriječe bilo šta da se radi, dok ovi ne ovladaju time. Onda da pokušaju da smijene ovu vlast i onda dođu takvi koji kažu "šta da radimo, eto moramo dati njima". Ne, ne damo njima. S kim god da razgovaram, kažem da moramo mi da budemo tu pola. Naše je prirodno bogatstvo. Tu nije samo litijum, na tom lokalitetu nađeni su i drugi vrijedni materijali koji nedostaju Evropi i Americi. Evropa uvozi kompletne količine magnezijuma, a samo na tom lokalitetu ima 95 tona ruda magnezijuma. Kada razgovaramo kažemo da znamo za to. Nećete moći uvoziti rudu od nas. To mora da bude potpuno po ekološkim standardima. Pitat ćemo ljude šta oni žele da poslije ovoga ostane ovdje, a prije toga izgradit će fabrike za preradu. Ako neće, neće ni dobiti - rekao je Dodik.

- Danas je očigledno da je litijum jedna od najvrijednijih ruda koja je potrebna čovječanstvu. Ukoliko se stvari sve više budu kretali ka upotrebi električnih automobila morat će se riješiti pitanje baterija. A litijum je jedna od osnovnih stvari, ne samo za to. Neki negativni primjeri u svijetu, u trećim zemljama, gdje dođu bogataši i sve razvale, pa to pokazuju da je loše. Ne mora da znači da će biti tako i kod nas. Mi nikome ništa nećemo dati u koncesiju - rekao je Dodik.

Dodao je ljudi koji tu žive imaju stalni problem sa klizištima.

- Oni žele da odu na stabilnije mjesto. Niko od njih neće se iseliti i biti sirotinja. Ali je veliko pitanje šta ima Vukanović iz Trebinja da priča o tome? Šta zna Crnadak, Miličević? Za ove poslove ćemo angažovati stručnjake i ništa se tamo neće desiti dok se ne postigne konsensus sa lokalnim stanovništvom - rekao je Dodik.

On je poručio da pojedinci iz Beograda dolaze i nameću atmosferu. Ističe da su to ljudi koje plaćaju stranci, rovarili su po Srbiji a sada hoće i po RS, ističe Dodik.

- Žele da zadrže bilo kakve aktivnosti dok se to ne stavi u ruke stranaca, kao što to hoće PDP. Da li ovi razumiju ili ne, to ne znam. To je već drugo pitanje. Mi vodimo suverenu politiku i po tom pitanju. Nikakvo zagađenje neće biti, niko neće odvlačiti rudu. Tamo će se morati prerađivati ruda. Da tu ima efekta zapošljavanja, proizvodnji, podizanja BDP-a. Prije neki dan su govorili kako nema fabrika, a sada kada uzmete nešto da radite onda ne može. Ko još vjeruje u to da su njihove namjere ispravne. Gdje su im odgovori za suštinska nacionalna pitanja. Nismo ih vidjeli da su bili aktivni oko 9. januara - poručio je Dodik.