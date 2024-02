Oglasio se Denis Stojnić: Nisam palio automobile po Osmicinom nalogu

Denis Stojnić poslao je demantij medijima u kojem je istakao kako je dao izjavu u svojstvu svjedoka, ali da nije činio krivična djela.

- Jesam dao izjavu u svojstvu svjedoka u ovom slučaju, ali nisam palio automobile i nisam nikog “premlaćivao” po nalogu bivšeg direktora OSA-e i ne bih to učinio ni po čijem nalogu, jer ja nisam ničija privatna svojina da bi mi tako nešto neko mogao narediti ili me na to nagovoriti!

Dešavalo se da su me neki ljudi u prošlosti pitali za takve kriminalne radnje, ali sam ih držao neozbiljnima i smatrao, zaista, lošom šalom. Ozbiljnost takvih pitanja sam izjednačavao sa naučnom fantastikom - rekao je Stojnić.