Zija Dizdarević: 108. godišnjica rođenja bh. pisca, violiniste i patriote

Živio kratko

Iako je živio svega 26 godina, radeći mnogo, kao da je znao da će živjeti kratko, u autentičnosti likova naših ljudi, izvornom bosanskom jeziku i poetskom iskazu u pričama o bosanskoj kasabi Zija Dizdarević ostao je do danas nenadmašen.

U knjizi dr. Nikole Nikolića „Jasenovački logor smrti", zabilježeno je svjedočanstvo o posljednjim trenucima Zijinog života.

Doveli su ga s grupom Sarajlija u proljeće ove strašne 1942. i poredali ih pred zapovjedništvo. Svi su znali svoju sudbinu, odavde nema povratka. Iz zapovjedništva su istrčali Luburić, Ljubo Miloš, Matković i još neki drugi jasenovački koljači. Luburić je nosio u ruci papire, sprovodnice i neki spisak. Okretao je taj spisao i prozivao svakog posebno, dolazio do njega i zagledao mu lice. Uzviknuo je:

- Zijo Dizdarević!

- Ja sam - odgovorio je Zijo.

Luburić mu se približi.

- To je taj komunista iz Fojnice, koji nam zamalo nije utekao u partizane u Vranicu planinu! A zašto si ti upravo tamo u toj gluhoj kasabici savio svoje gnijezdo?...

Predosjećajući skoru smrt, Zijo se, onako mršav, uspravio, podigao glavu i svojim plavim očima propalio Luburića.

- Ja vas pitam, gospodine, ko to ima ima pravo, imate li vi i odakle vam to pravo da raspolažete mojim životom i životima ovih građana?! Kakva je to država, kakva je to vlast, koja bez razloga i povoda ubija ljude?

... Luburić ga je oštro promatrao, dok mu se donja vilica tresla.

- Vežite ga i vodite prijeko u Čalinke. Zakopajte tu njegovu glavu duboko, da nikad ne izmili iz groba! Mi smo danas država, mi smo danas parlament, mi smo danas zakon, mi smo danas ono pravo, koje može da ubija koga god hoće. Neka znaš, Zijo Dizdareviću, mi ćemo i tebe po tom našem pravu danas ubijati, jer si se usudio da nam osporiš našu vlast!

Posthumno su objavljena njegova djela: „Pripovijetke“ (1948), „Prosanjane jeseni“ (1959), „Sabrana djela“ (1968) i „Blago u duvaru“ (1983) - priča prema kojoj je, 1975. godine, snimljen istoimeni televizijski film. Književno-kulturna manifestacija „Susreti Zija Dizdarević“ održava se svake godine u Fojnici, u znak sjećanja na bh. književnika koji je u svojim pripovijetkama najviše opisivao Fojnicu i ljude u njoj u vremenu između dva svjetska rata.

Majka

U pripovijeci „Majka“ Zija Dizdarević je opisao svoje djetinjstvo i svoju majku, čiji je život prošao u četiri zida kuće, koja je stalno kuhala i brinula se o djeci. Njegov jednostavan, ali veoma znakovit opis majčine brige i danas je inspiracija mnogim književnicima, sociolozima, ali i kantautorima, poput npr. Dine Merlina (album „Sredinom“).

Sjećam se: polazio sam "na škole". Mati je grcala ispraćajući me:

- Pripazi, sinko, grad je dušmanin. Ne iđi sredinom đade, satrće te štogod, ama nemoj ni plaho uz kraj - da te, boj se, ne udari nešto s krova, vego hajde nako, nako...

Dalje nije znala ili nije mogla.