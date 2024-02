Selvedina iz Travnika pravi unikatne torbe koje su pronašle kupce širom svijeta

Selvedina Bašić iz Travnika vlasnica je zanimljivog brenda koji je nazvala "Baška", a koji se bavi proizvodnjom unikatnih torbi od recikliranih materijala, javlja Anadolija.

Dugo je radila kao trgovac, a nakon rođenja trećeg djeteta odlučila je pokrenuti vlastiti biznis jer joj posao u smjenama više nije odgovarao.

Kako je kazala u razgovoru za agenciju Anadolija, šivajući cekere došla je na ideju o reciklaži i počela je šiti različite stvari za klijente.

- Ideja o reciklaži teksasa se pojavila kada sam počela svoje ormare preslagivati i vidjela veću količinu teksasa za koji nisam znala da li je za baciti. Ponijela sam farmerke i sašila sebi ceker, svidio mi se i onda sam ja sve to donijela i počela krojiti i šiti. Uglavnom, sve je plod mašte i onda sam razmišljala dugo da li da to brendiram, pa sam odlučila da to može biti 'Baška' jer svaka torba nije ista, tako da je to sve iz glave dolazilo, redanje boja, redoslijed - pričala je Bašić.