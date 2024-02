Zvizdić: Dodik nema pravo da potpisuje nikakve međudržavne sporazume

Zastupnik u Predstavničkom doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Denis Zvizdić govorio je za BHRT o aktuelnim političkim pitanjima poput odlaska Milorada Dodika u Bjelorusiju, o Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, o putu BiH u NATO i Evropsku uniju.

Na pitanje novinara da prokomentariše posjetu Milorada Dodika Bjelorusiji Zvizdić je rekao: "Mislim da je to najbolji primjer paradoksalne situacije u kojoj mi živimo, kada govorimo uopće o političkim odnosima, kao i evropskom putu Bosne i Hercegovine i namjeri da prihvatamo evropske demokratske vrijednosti".

- Dodik je u posjeti kod čovjeka koji na jedan neprimjeren antidemokratski način vlada Bjelorusijom. Dodik je inače ljubitelj takvih autokratskih režima. Najavio je da poslije Lukašenka, ide u Kremlj. Upravo nas iz Minska na dnevnoj bazi obavještava da je on najveći zagovornik evropskih integracija dok pravi ekonomsku i drugu saradnju sa čovjekom koji je jedan od podržavaoca onoga što se trenutno dešava u Ukrajini a to je agresija Ruske Federacije na Ukrajinu. Mislim da je posjeta Minsku i posjeta Kremlju u potpunoj suprotnosti sa evropskim tendencijama Bosne i Hercegovine i namjerama da dalje demokratiziramo BiH i da prihvatamo evropske demokratske vrijednosti - rekao je za BHRT Zvidzić.

Bilateralna saradnja

O potpisanoj bilateralnoj saradnji između RS i Bjelorusije je kazao: "Pošto Dodik još uvijek živi u toj fikciji koju je sam izmislio da je on predsjednik 'nezavisne i samostalne države RS', iako je riječ o jednoj administrativno-teritorijalnoj jedinici unutar nezavisne i međunarodno priznate Bosne i Hercegovine, naravno da nema nikakvo pravo da potpisuje nikakve međunarodne državne sporazume".

- Međudržavne sporazume može pokrenuti samo Vijeće ministara BiH i on mora proći ratifikaciju u Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini. Naravno mogu postojati određeni sporazumi o određenim investicijama i jednoj vrsti ekonomsko-privredne saradnje, ali čini mi se da sve aktivnosti Milorada Dodika unazad godinu dana i ostaju upravo na tom nivou. On je najavljivao dolazak velikih novčanih sredstava iz Mađarske, a došlo je nekih 10, 15 traktora. Vidimo da sada isto tako najavljuje poljoprivrednu mehanizaciju. To bjesomučno traganje za novcem, ostaje bez rezultata. RS i Dodik ne mogu naći novac u Mađarskoj ni u Bjelorusiji, ni u Rusiji, ni u bilo kojoj državi. Jedino što mu preostaje je prihvatanje evropskih vrijednosti, kako bi realne i stvarne investicije počele dolaziti iz Evropske unije. To je doza blakog optimizma da će BiH uspjeti usvojiti zakone koji su postavljeni kao preduvjet za otvaranje u martu ove godine - objasnio je Zvizdić.

Nulti prioritet

Govoreći o putu BiH u NATO sagovornik BHRT-a je kazao kako put u NATO ostaje nulti prioritet Bosne i Hercegovine.

- To je najvažniji vanjsko-politički priotitet BiH, jer je to sinonim za permanentan mir i trajnu sigurnost koja je neophodan uvjet za bilo kakav politički, ekonomski ili društveni razvoj. Dolazak ministara zemalja članica NATO-a, zatim dolazak generalnog sekretara NATO-a, brojne aktivnosti koje su planirane u sklopu posebnog programa bude nadu da će naš put u NATO u narednom periodu biti ubrzan i da će sasvim sigurno, uprkos određenim protivljenjima u zemlji, doći trenutak kada će BiH biti punopravna članica NATO saveza.

Što se tiče Minhenske sigurnosne konferencije, to je jedna od najetabliranijih konferencija tog tipa koja okuplja veliki broj državnika iz cijelog svijeta. Razgovaralo se o vrlo važnim temama, o Zapadnom Balkanu. Imamo ponovo identične poruke da su vrata Evropske unije otvorena ali da naravno da zemlje Zapadnog Balkana moraju obaviti svoju domaću zadaću kada govorimo o prihvatanju pravne stečevine. Mislim da je svima jasno da je otvaranje pregovora za BiH jedan od ključnim momenata na putu evropskih integracija i radi očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu - zaključio je Zvizdić.