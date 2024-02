Austrijska ministrica za Evropu: BiH je postigla veliki napredak

Austrijska ministrica za Evropu Karoline Edtstadler izjavila je nakon neformalnog doručka sa predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto da je BiH "zaista posvećena" procesu pristupanja EU i da je poduzela potrebne korake, te da je sada na Komisiju da predstavi Izvještaj o napretku kako bi šefovi država i vlada mogli zapravo odlučiti o početku pristupnih pregovora s BIH u martu.

- Atmosfera je bila veoma dobra, a bio je i visok nivo učešća svih zemalja članica Evropske unije. Razgovarali smo o mogućnostima da Bosna i Hercegovina dobije podršku kako bi brzo krenula na ovaj put ka Evropskoj uniji. Predsjedavajuća je također vrlo jasno iznjela napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla - navela je ona.

Niz zakona

Istakla je da je prošle godine bilo zamaha u ovom procesu, ali da je već i 2024. mnogo toga urađeno.

- Ovdje je donesen čitav niz zakona; sjetite se Zakona o slobodi pristupa informacijama, Zakona o ombudsmanu o izmjenama i dopunama VSTV-a. Počeli su i pregovori o Frontexu i to su već veoma važni i odlučujući koraci. Općenito, može se reći da su i druge države članice bile vrlo ohrabrujuće da nastave. Predsjedavjuća je također naglasila da se zaista trude udružiti u Bosni i Hercegovini. Sada je red da Komisija predstavi Izvještaj o napretku kako bi šefovi država i vlada mogli zapravo odlučiti o početku pristupnih pregovora s BiH u martu - rekla je ona.

- Mislim da je to apsolutno, apsolutno neophodno, posebno s obzirom na činjenicu da se nalazimo u potpuno izmijenjenom svijetu i jednostavno moramo iskoristiti taj zamah. Bosna i Hercegovina se također mora potaknuti da ovdje ostane na pravom putu. To je naše političko opredjeljenje. A ako postoji politička volja, onda je i to moguće. I vrlo jasno kažem da ovdje ne smijemo neuspjeti - istakla je.

“Mi smo na redu”

Podcrtala je da se ovaj zamah mora iskoristiti kako bi pristupni pregovori mogli započeti, ali također navela da je početak ovog procesa “daleko od pristupanja”.

- Moraju se slijediti daljnji koraci. Mora se postaviti pregovarački okvir. Ali Bosna i Hercegovina je zaista posvećena, a to smo mogli doživjeti i danas za doručkom, poduzela je ove korake. Mnogo toga se već dogodilo i zato smo mi na redu. Očekujem da će Komisija o tome izvijestiti što je prije moguće - rekla je, te dodala da je prisutan bio i povjerenik Oliver Varhelji, koji je naglasio da se na ovom izvještaju radi i da je otvoren do posljednjeg trenutka kako bi se u obzir uzeli i svi događaji u BiH.

- Bit će mnogo zakona koji su usvojeni, mnogo važnih koraka koji su preduzeti. I to takođe morate nagraditi. Kada postoji politička volja, dosta toga je moguće. To smo vidjeli u Ukrajini, u Republici Moldaviji i također u Gruziji. I nema sumnje da je potrebno još mnogo reformi u svim ovim zemljama. Ali potrebna je motivacija, potrebna je i ova postepena integracija, da ovdje postoji austrijska ideja i model i to se može naći iu zaključcima iz decembra. Dakle, ovdje ne smijemo ne uspjeti. To bi bila katastrofa za našu vlastitu sigurnost, ali i za kredibilitet Evropske unije - dodala je.