Potpredsjednik FBiH Igor Stojanović za "Avaz": SDA i DF-u država je u trećem planu

Iako usvajanje svakog zakona prate krupne riječi u medijima, ucjene, prijetnje i odlaganja, potpredsjednik FBiH Igor Stojanović očekuje da će i preostali zakoni o sprečavanju sukoba interesa i sudovima, poput zakona o sprečavanju pranja novca, biti usvojeni na vrijeme.



Sve znamo

Nada se da će presuditi zrelost i odgovornost, a ne pojedinačni interesi.

- Mislim da je i ljudima koji odlučuju, koji sada dobivaju kritike i preko evropskih zakona pokušavaju da istrguju nešto drugo, sada jasno šta zatvaraju, koji iznos finansijske podrške, ali i koju vrstu puta prema boljem životu svih građana, bez obzira na to koje su nacije - kaže Stojanović.

Milorad Dodik ponovo je zaprijetio da će, ako visoki predstavnik, kao što je najavio, nametne izmjene Izbornog zakona BiH, evropski put biti zaustavljen. Čak iz Bjelorusije Dodik je ponovo poručio da će u tom slučaju RS donijeti entitetski izborni zakon.

- Stalno pričamo o prijetnjama, ali mislim da je to sve jedan igrokaz za medije. To se najbolje vidjelo po usvajanju posljednjeg zakona. Sve je priča, podiže se tenzija kako bi se fokus javnosti držao baš na toj osobi, a politički proizvod je nešto potpuno drugo – donesen zakon o sprečavanju pranja novca - dodaje Stojanović.

Nema izdaje

Tvrdi da je trojka spremna praviti dogovore, ali nikad takve koji će državu „staviti pod noge“ i na to niko neće pristati.

- Ono što sam rekao za Dodika, važi i za opoziciju, pogotovo SDA i DF, koji stalno pričaju o nekoj izdaji. To su pokušaji da se bošnjački nacionalisti, okupljeni oko SDA i DF-a, vrate u vlast i, zajedno sa srpskim i hrvatskim nacionalistima, podijele zemlju onako kako oni i zamišljaju, na ekskluzivnu teritoriju za svakoga. Trojka to neće dozvoliti. Zato mislim da nema razlike između retorike SDA i DF-a i one iz SNSD-a i HDZ-a. Razlika je samo u predznaku, njima je država u trećem planu, što pokazuje njihova višedecenijska vladavina nakon koje je države bilo manje nego 1997. godine - ističe Stojanović.

Ne mora ostati do smrti

SDP mora izabrati rukovodstvo koje će još snažnije insistirati na građanskoj državi i ravnopravnosti svih građana, kaže Stojanović uoči priprema za kongres ove stranke.

- Moramo pokazati da, u skladu s našim statutom, provodimo demokratske procese i da se ne ponašamo kao stranke opozicije u kojima predsjednik mora ostati do smrti. To SDP nikada nije bio, dok se u SDA uvijek dešavalo da se predsjednik, dok ne umre, ne može promijeniti. Vjerujem da ćemo dobiti svježu i novu krv unutar SDP-a, koja će građanskoj državi dati novu snagu - dodaje Stojanović.