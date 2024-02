Saudijska kompanija FLYNAS ove godine povećava broj direktnih letova sa sarajevskog aerodroma

Aviokompanija FLYNAS iz Kraljevine Saudijske Arabije i turistička agencija Bosnia Travel d.o.o. Sarajevo ovih dana obilježavaju petu godišnjicu od povezivanja Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije direktnom aviolinijom.

Tim povodom u Sarajevu je upriličena svečanost kojoj su prisustvovali brojni gosti, među njima ambasadori iz arapskih zemalja, predstavnici Vlade FBiH, predstavnici Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Turističke zajednice KS, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, te predstavnici USIAD-a i turističkih agencija širom Bosne i Hercegovine.

- Drago nam je da je aviokompanija FLYNAS ove godine uspjela održati letove tokom čitave godine između Sarajeva i Džedde, to jeste tri puta sedmično. Posebno nas raduje to što za narednu ljetnu sezonu planiramo najmanje 14 letova sedmično, svakodnevne direktne letove za Džeddu i Rijad - izjavio je Suad Drpljanin, vlasnik i direktor turističke agencije Bosnia Travel i zastupnik kompanije FLYNAS za Bosnu i Hercegovinu, dodavši kako su u kompaniji ponosni na to što je aviokompanija FLYNAS oficijelni prevoznik bosanskohercegovačkih hadžija za 2024. godinu.

Tokom ljetne sezone usluge aviokompanije FLYNAS većinom koriste gosti iz zemalja Arapskog zaljeva koji posjećuju Bosne i Hercegovine, a tokom zimske sezone građani Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja radi obavljanja umranskih obreda. U kompaniji su uvjereni da će liberalizacija viznog režima prema državljanima Kraljevine Saudijske Arabije ove godine osigurati rekordnu posjećenost turista iz ove zaljevske zemlje, saopćio je Međunarodni aerodrom Sarajevo.